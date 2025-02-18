滙都II加推45個單位 周五賣

該集團執行董事關堡林表示，項目昨單日再售出10伙，成交價介乎422.8萬至461.27萬元，套現逾4,380萬元，本月累沽超過90伙，最新續以「新春驚喜價」加推新一批單位。

單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積301至490方呎，包括27伙連平台、連花園或連天台特色單位，折實售價347.47萬至624.83萬元，折實呎價約9,388至12,752元。