滙都II加推45個單位 周五賣
新界餘貨盤加推吸客。泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，昨日上載價單5號，提供45伙，約六成屬特色戶，折實平均呎價約11,398元，較上一張價單高約7.8%。發展商指，是次盡推今期最後單位，並落實周五以先到先得形式發售。
該集團執行董事關堡林表示，項目昨單日再售出10伙，成交價介乎422.8萬至461.27萬元，套現逾4,380萬元，本月累沽超過90伙，最新續以「新春驚喜價」加推新一批單位。
單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積301至490方呎，包括27伙連平台、連花園或連天台特色單位，折實售價347.47萬至624.83萬元，折實呎價約9,388至12,752元。
朗天峰4日收逾七千票
同時，嘉里建設(00683)的元朗朗天峰不遑多讓，收票量節節上升，4日內已接獲逾7,000張入票，按已公布首兩張價單共190伙計，暫錄超額認購逾35倍。發展商透露，項目有機會於短期內加推及上載首輪銷售安排。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：