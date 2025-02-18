新盤概況：Belgravia Place II上樓書224呎起
九龍全新盤的推盤工作如火如荼。恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第2期，昨上載樓書至一手銷售資訊網，提供248伙，主打兩房戶佔約四成。今期不設開放式戶，最細一房戶實用面積224方呎起。
今期為一座樓高28層住宅大樓，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積224至807方呎。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，一房戶佔75伙，兩房戶佔99伙，三房戶設72伙，另設兩伙連頂層特色戶。他形容，第2期為第1期的「加強版」，將以市價賣樓。樓書所見，標準樓層每層提供10伙，並設3部升降機。今期與上一期同樣不設停車位。
名日‧九肚山推新按揭計劃
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，推全新「貸易借9成按揭付款計劃」，首兩年毋須支付利息，毋須入息證明及通過壓力測試。長實營業經理詹勳榮稱，計劃的第一按揭年期為兩年，買方可於提取第一按揭後每個月償還相等於成交金額0.3%的部分本金，期內毋須就貸款額支付其他本金或利息。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)的啟德澐璟，昨加推價單2號，提供63伙，以中低層單位為主，折實平均呎價約22,903元，較近一年的首張價單低近12%。兩房戶折實價1,014.4萬元，是次首度以價單推出約1,500方呎的三房戶。
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