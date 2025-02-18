新盤概況：Belgravia Place II上樓書224呎起

今期為一座樓高28層住宅大樓，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積224至807方呎。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，一房戶佔75伙，兩房戶佔99伙，三房戶設72伙，另設兩伙連頂層特色戶。他形容，第2期為第1期的「加強版」，將以市價賣樓。樓書所見，標準樓層每層提供10伙，並設3部升降機。今期與上一期同樣不設停車位。