元朗盤交投 周末四成蝕

PARK YOHO系列開放式單位做價險守「3球」。

Milano開放式賣300萬 6年貶35% 近日二手市場交投量回升，惟不少仍屬損手個案，其中，元朗剛過去周末兩日錄至少9宗二手買賣，逾44%屬帳面蝕讓，包括錦田北PARK YOHO Milano開放式單位成交價險守「3球」，超過6年帳面貶值約35.2%。另外，粉嶺名都三房戶成交價跌至415萬元，約4年帳面跌價約110萬元。

元朗於過去周末連錄至少4宗蝕讓。市場消息透露，上述PARK YOHO Milano第32A座低層E室，實用面積約254方呎，成交呎價約11,811元，原業主於2018年以463萬元購入，帳蝕163萬元。

同區世宙2座低層C室，實用面積約429方呎，成交價509.9萬元，呎價約11,886元，逾3年帳面貶值約17.8%。區內朗城滙及朗屏8號兩房單位，期內都錄損手，蝕讓幅度分別約13.5%及約15.4%。

粉嶺名都虧損兩成 撤辣後新盤再現短炒個案。消息稱，去年開售的元朗尚柏，一個低層一房單位，實用面積約284方呎，市傳以280萬元轉售，呎價約9,859元。原業主去年10月初以約264萬元購入，持貨約4個月，帳面即賺約16萬元，單位升值約6%。

粉嶺及上水的北區昨單日錄至少7宗二手買賣，連同周末兩日共錄約14宗。消息稱，粉嶺名都6座低層C室，實用約454方呎，呎價約9,141元，原業主於2021年初購入，帳面貶值約21%。同區粉嶺中心D座高層套三房戶，成交價約495萬元，較逾9年前購入價帳面再低約23萬元。

豪景花園售245萬 荃灣情況相若。中原凌活忠稱，荃灣2月已錄約27宗二手買賣，翠豐臺2座低層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，去年6月放盤，累減95萬元，現以515萬元沽出，呎價約11,319元。原業主於2021年以約688萬元買入，約4年帳面蝕約173萬元，貶值約25.1%。

部分大型私人屋苑做價跌至「2字頭」公屋價。晉誠地產姚頌溏指，青龍頭豪景花園6座低層E室，實用面積約358方呎，叫價295萬元，減至僅約245萬元沽出，呎價約6,844元。

此外，移民盤繼續有較大折讓。中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣意堤6座中層A室，原業主較早前已移民海外，以1,200萬元沽貨，呎價約11,776元，持貨約4年帳面蝕513萬元離場。

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