簡訊一覽
●香港統計處公布，去年12月商品整體出口貨量按年升2.3%，進口貨量跌3.6%；出口價格按年升2.7%，進口價格升2.3%。去年全年累計的商品整體出口貨量按年升4.9%，進口貨量升2.6%；出口價格升3.6%，進口價格升3.2%。經季節性調整後，去年第四季商品整體出口貨量按季大致維持不變，進口貨量則按季下跌0.8%。
●金管局歡迎「中小企融資專責小組」的18家銀行全部同意加入協商機制。另該局公布，信用卡應收帳款總額於去年第四季上升7.9%至12月底的1,622億元，主要是由節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動；拖欠及經重組合併比率在去年底維持於0.4%，信用卡季度撇帳率為0.57%，前季末為0.58%。
●渣打香港、安擬集團及香港電訊(06823)將成立合資公司，期望在新的監管制度下向香港金管局申請牌照，發行與港元掛鈎的穩定幣。另香港電訊同日宣布，推出亞洲首個以CE2.0技術為基礎的800Gps廣域網絡解決方案AI Superhighway，為港企服務。
●全球最具影響力的加密貨幣及Web3行業活動「Consensus」，今起一連3天舉行香港大會，預計吸引8,000人參與，當中6,000名參加者來自全球各地。
●中國工商銀行(01398)於2月12日獲平安資產管理於場內增持1.35億股，每股均價5.5745元，持股量由18.86%增至19.02%。
●施羅德於2月13日於場內增持紫金礦業(02899)809.6萬股，每股均價16.43元，持股量由5.92%增至6.05%。
●上海寧泉資產管理於2月11日在場內增持萬科企業(02202)327萬股，每股均價5.46元，持股量由7.95%增至8.1%。
●港龍中國地產(06968)1月合約銷售金額約4.5億元人民幣，按年跌約36.2%。
●黑芝麻智能(02533)預期截至去年底止年度將錄得純利將不低於一億元（人民幣‧下同），較2023年度錄淨虧損約48.55億元轉虧為盈。
●IDC與浪潮信息近日聯合發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》，預計在2023至2028年期間，中國智能算力規模的5年複合增長率會高達46.2%。
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