簡訊一覽

●香港統計處公布，去年12月商品整體出口貨量按年升2.3%，進口貨量跌3.6%；出口價格按年升2.7%，進口價格升2.3%。去年全年累計的商品整體出口貨量按年升4.9%，進口貨量升2.6%；出口價格升3.6%，進口價格升3.2%。經季節性調整後，去年第四季商品整體出口貨量按季大致維持不變，進口貨量則按季下跌0.8%。

●金管局歡迎「中小企融資專責小組」的18家銀行全部同意加入協商機制。另該局公布，信用卡應收帳款總額於去年第四季上升7.9%至12月底的1,622億元，主要是由節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動；拖欠及經重組合併比率在去年底維持於0.4%，信用卡季度撇帳率為0.57%，前季末為0.58%。

●全球最具影響力的加密貨幣及Web3行業活動「Consensus」，今起一連3天舉行香港大會，預計吸引8,000人參與，當中6,000名參加者來自全球各地。

●IDC與浪潮信息近日聯合發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》，預計在2023至2028年期間，中國智能算力規模的5年複合增長率會高達46.2%。