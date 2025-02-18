泰去年GDP增2.5%

受全球貿易風險上升，且內部需求低迷影響，東南亞第二大經濟體泰國2024年的國內生產總值（GDP）增長遜預期。泰國國家經濟及社會發展委員會（NESDC）昨日公布，該國去年經濟增長2.5%，增幅低於調查的預估中值2.7%，但仍高於修正後的2023年經濟增速2%。

此外，泰國截至去年12月的3個月GDP按年增長3.2%，低於經濟學家預期的3.8%；按季增長0.4%，預估中值為增長0.5%。雖然旅遊業及出口復甦，但由於居民消費及製造業繼續承壓，泰國經濟增長依然被拖後腿。

泰國去年錄對美國貿易順差達354億美元，由於對美存在重大貿易順差，故面臨來自美國重大貿易關稅風險。隨着中美貿易衝突升級，泰國或面臨廉價中國貨品在泰國傾銷。

美貿易政策成主要風險 NESDC預期，泰國今年經濟增長介乎2.3至3.3%。本地消費料支撐今年增長，估計私人消費今年增3.3%，而政府開支料增長1.3%。該委員會主席Danucha Pichayanan稱，來自美國貿易政策的不確定性是泰國今年主要風險，將密切留意並採取措施與美國談判。泰國對美貿易順差創紀錄高位，頓令泰國在特朗普2.0時期面臨被加徵關稅的風險大增。

世界銀行上周亦將泰國今年的GDP增長預測從3%小幅下調至2.9%，但仍高於去年水平。