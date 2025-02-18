野村：美倘徵10%關稅 歐產值降0.3個百分點

投資銀行野村發表的研究報告表示，美國總統特朗普的關稅政策有不少目標，包括縮小美國貿易逆差、工業回流美國，以及增加政府收入以資助降低國內稅收。雖然歐洲面臨鋼鐵及鋁關稅，但他暫未對歐公布關稅的執行細節。在基礎情景下，該行預測10%的統一關稅將使歐元區本地生產總值（GDP）下降0.2至0.3個百分點，英國GDP下降幅度將略小，約0.1至0.2個百分點。

貿戰對歐影響較英明顯 歐洲央行去年6月以來已減息5次，經濟學家普遍預計歐央行將在未來3次會議上每次把存款利率下調0.25厘。道明證券全球宏觀策略主管James Rossiter稱，歐洲央行可以穩步減息而不必冒通脹反撲的風險，因法國和德國這兩個主要經濟體經濟增長疲弱。他又認為，「特朗普貿易戰對歐盟的影響將比英國更明顯，意味歐洲央行需要將政策利率降至中性水平以下。」

所謂「中性利率」，即利率水平不會帶來經濟擴張或收縮。有媒體訪問多名經濟學家，他們預計今年歐元區經濟將增長0.9%，低於上次調查時的1%。在經濟低迷的背景下，預計明年利率有機會降至兩厘以下。歐元匯價昨日偏軟，兌美元曾報1.048，微跌約0.06%。

反觀英鎊稍強，兌美元曾報1.2594，升0.03%。英國上周公布的2024年第四季GDP意外按年增長0.1%。不過，英倫銀行行長貝利認為，經濟增長仍然顯得「停滯」（static），其中勞動力市場的緊張情況正在放緩。

英注資25億鎊撐鋼鐵業 英倫銀行本月初減息四分之一厘後，曾預測通脹今年稍後時間會升至3.7%的高位，高於去年12月的通脹率3.2%，主要原因是受規管公共服務的價格將會上升。可是貝利指，在目前疲弱的經濟狀況下，「並不支持通脹會持續的觀點」，央行未來的貨幣政策將會維持「逐步和小心」。

英國商業貿易部日前表示，將注資25億英鎊支持本土鋼鐵業發展，並鼓勵本國基建項目優先使用本土鋼材，應對美國鋼鋁關稅帶來的挑戰。

美國昨日是華盛頓誕生紀念日，美股休市。