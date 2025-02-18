韓推動AI發展 擬今年購萬張GPU

人工智能（AI）已被各國看成未來國力的根本，爭相加速部署。南韓署理總統、副總理兼企劃財政部長官崔相穆昨日發表聲明，擬和私營部門合作在今年採購一萬張高性能顯示卡（GPU），推動國家AI運算中心盡早推出服務。

崔稱，爭奪AI主導權的競爭白熱化，已不是企業之間，而是各國的「創新生態環境」。南韓官員向外媒透露，型號、預算及合作企業等細節應該會在9月披露。

上月拜登政府「臨走整鑊甘」，把全球多個國家和地區納入AI晶片出口管制對象，中國和俄羅斯等基本上「免問」，儘管是否執行尚待特朗普拍板，南韓是不足20個獲豁免的國家和地區之一。假如南韓也使用性能最強的英偉達（Nvidia）「H100」，而價錢是2.5萬美元，這筆投資的銀碼將會是2.5億美元（約19.5億港元）。

南韓記憶體大廠SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）與英偉達的頂尖GPU「形影不離」，股價昨曾升2.85%，收市升0.95%，報21.2萬韓圜，其實比起上月DeepSeek風暴後的低位已累漲13.42%，即收復當時跌幅的一半有多。首爾綜合指數昨收報2,610點，升0.75%。

出口貨值21個月首跌 AI帶給南韓的經濟機遇除了生產力的提升，還有半導體出口。該國1月份出口貨值經修訂後按年仍跌10.2%，為21個月首跌，但很大程度上是農曆新年提早到1月份的影響所致。就算這樣，SK海力士HBM在內的半導體出口貨值仍按年升8.1%，達101億美元。