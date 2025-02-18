澳洲禁外資購現樓 中長期不利交投

澳洲今年4月起禁止外國人購買當地住宅現樓，包括新建成樓宇和二手樓，為期兩年。聯昌證券（CIMB Securities）發表報告表示，新例將外國準買家推向買地建屋和樓花市場，短期內對發展商沒有影響，但認為有關的做法打壓當地房屋的需求，並可能更廣泛地打擊當地買樓、換樓升級的人士，引發「負面連鎖反應」，對中長期物業交易造成壓力。

分析估釋放供應有限 有關禁令是在上周末由澳洲工黨及其聯盟政府提出，被指是「打民生牌」，為5月國會大選鋪路，以爭取選票。可是有趣的是，本次禁令的原本構想是由在野的自由黨（Liberal Party）於去年提出，該黨對執政黨在臨大選前「抄功課」已表達不滿。另一在野黨綠黨（Greens）發言人馬瑟則認為，新政策不夠充分，因「不會觸及住房危機的各個方面」，尤其是年輕人住屋問題。

新禁令也會打擊外資囤地，以釋放土地加速房屋供應。分析師認為，對紓緩房屋供應的作用有限。

按澳洲稅務廳數據，海外買家迄2023年6月30日的12個月內，所購入空置土地、興建中和現成房屋等住宅物業，總額達49億澳元，現成物業只約佔當中的三分之一。只是在需求方面對澳洲本土居民有利，減低買樓時的競爭，但短期內樓價未必因此回落，因澳洲本土人的需求亦不弱。

澳紐料減息 匯價仍升 貨幣政策方面，澳洲央行有機會在今天，即今年首次議息會議後減息，放寬借貸成本，有利樓市需求。星展香港環球市場策略師李若凡表示，澳洲經濟數據未如預期般好，失業率有所上升，而通脹亦見降溫，認為澳洲央行當前減息壓力大，全年減息3次的預測合理。

其鄰國新西蘭亦於今明兩日議息，市場預期會連續第4次會議減息，之前3次累計已減幅1.25厘。李若凡估計，今次很大機會減息0.5厘至3.75厘，但考慮到去年第四季當地通脹高於預期，料往後減息步伐會放緩，全年可能累計減息一厘。

在美匯指數回落的背景下，澳紐兩國貨幣回升，澳元兌美元昨日曾升約0.27%至0.6365，兌港元約4.953；紐元兌美元曾升約0.24%至0.5734，兌港元約4.462。