日上季經濟有驚喜

加息預期升溫 圓匯連揚4日 日本2024年旅客數字強勁，且企業顯著加薪，但國內生產總值（GDP）增長乏力。當地內閣府公布，在剔除物價因素影響後，去年實際GDP為557.4萬億日圓（約28.58萬億港元），按年僅增長0.1%，且顯著低於2023年1.5%的增速。惟去年第四季GDP增速勝預期，令央行加息的預期升溫。

去年全年日本實質GDP幾乎持平，部分原因是日本多間汽車巨頭發生認證醜聞，引致部分產品停售和停交付，對上半年GDP造成巨大影響。而去年下半年則因8月發布「南海海槽地震臨時情報」，以及遭遇數十年來罕見的強烈颱風，導致經濟活動受到抑制。

今年春鬥加薪目標5%以上 去年包括物價影響的日本名義GDP為609.28萬億日圓（約31.24萬億港元），名義增長率按年升2.9%，實現了連續4年的正增長，且歷史性地首次突破600萬億日圓。另外，去年僱員薪酬名義增長4.1%，但實際增幅僅為1.4%，顯示通脹壓力大，影響人們消費。去年的春季勞資談判（俗稱春鬥）為時隔33年首次實現超過5%的加薪幅度。有工會組織表示，今年春鬥也將以5%以上加薪為目標。

在通脹和人手短缺的背景下，日本企業正加快設備投資。去年設備投資名義增長4.6%，實際增長1.2%，其中半導體製造設備等表現強勁。

季度數據則見好轉，在截至去年12月底止的第四季，實際GDP初值按季增長0.7%，勝市場預期的增0.3%，換算成年率為增長2.8%。GDP連續3個季度呈現正增長。在季度數據細分之下，作為內需支柱的個人消費微增0.1%，表現優於市場原來預期的負增長。另外，大型製造商着力恢復生產後，當季汽車購買量上升，此外以冰箱和空調為首的家電也起到推動作用。另一方面，價格大漲導致蔬菜、大米等表現疲軟。

大戶日圓淨長倉4載最多 同日日本公布去年12月工業生產指數終值向下修訂，按月跌0.2%，初值為升0.3%；按年比較，工業生產指數終值為跌1.6%，初值為跌1.1%。

日圓匯價連升4個交易日，兌每美元昨日曾報151.61，每百日圓兌港元約5.1265。華僑銀行（OCBC）外匯分析指出，主因上季日本GDP數據強勁，市傳日本大型銀行的工資將上漲8%，深化今年日本打工仔顯著加薪的預期，滿足了日本央行政策正常化的一個前提條件。

此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至2月11日當周，資產管理公司持有的日圓淨長倉達到約4年以來最高水平，顯示機構投資者看漲日圓的情緒達到2021年3月以來最高。在加息預期高漲之下，日經平均指數昨日微升40點或0.1%，收報39,204點。

日本GDP連續3季按季增長