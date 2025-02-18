永明首3季標準保費飆1.3倍 望今年聘逾千人

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，去年首3季新做業務首年標準保費（NBAPE）按年增加1.39倍；去年理財顧問人數按年增長35%，目標今年將新聘逾1,000名代理人。同時，今年將加大投資內部營運數碼化，推出一系列人工智能（AI）工具協助理財顧問及提升整體客戶體驗。

冀首批推指數型萬用壽險 指數型萬用壽險（IUL）出台在即，林嘉言指，仍待保險業監管局發出監管通函。不過，集團已在新加坡推出類似產品，且有不俗表現，相信同為成熟市場的香港亦有一定需求，冀成為首批推出產品的險企。

保監局擬引入新險企，提供保險產品與養老服務高度整合的服務，助港人北上養老，林直言「多一間、少一間無分別」，稱不擔心競爭加大，亦同時對當局所提出的養老服務有興趣。

該企昨宣布推出「永明強積金收益基金」，旨在提供穩定派息，並透過自動再投資持續滾存資本，協助強積金成員退休前累積儲備；該企強積金成分基金增至19隻。

基金透過投資於混合資產，包括環球定息證券、環球股票和房地產投資信託基金等，尋求中至長期的穩定收益及資本增長，並根據成員年齡，自動再投資於收益或保守基金。