企業用AI打擊支付詐騙趨增

總部位於荷蘭的支付平台Adyen指出，現今消費者期望結帳過程快速又簡便，企業必須適應市場變化，運用人工智能（AI）等去優化營運，但也不能忽略消費者的信任。一旦結帳流程過於寬鬆，騙徒或有機可乘，且AI等先進技術快速發展，令詐騙手法愈益複雜和精密。

Adyen指，數碼支付和電子錢包的出現，詐騙隨之顯著增加，尤其是無卡交易（CNP）詐騙已逐漸從線上擴散至實體場景，預計消費者將愈來愈重視交易透明度與安全性，對企業的問責要求更高。零售商和整個支付生態系統必須優先考慮交易的風險管理，既確保轉換率，又建立並維護客戶的信任，不能平衡兩者或招致重大商業損失。

平台公司拓展銀行即服務 不過，支付行業處理大量數據，為AI應用提供未開發的領域，尤其在打擊支付詐騙方面，預計AI在風險管理的使用量將會增加，它利用基於全球數據的機器學習技術分析全球數據，提升詐騙偵測能力，並自動化對商戶有利的決策，幫助企業降低風險。

此外，軟件即服務（Software as a Service, SaaS）對當今商業運作來說不可或缺，而提供此類解決方案的平台企業遂成生態系統重要部分。放眼全球，平台企業正積極發展銀行即服務（banking-as-a-service, BaaS），為平台上的用戶提供商業帳戶、現金預支，甚至發行支付卡，協助企業擴展業務，不再僅扮演從旁協助企業成長的角色，而是成為推動支付創新的強大引擎，以客製化支付解決方案，滿足企業用戶日益增長的需求。