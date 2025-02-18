華上月新能源車產銷齊漲29%

中國汽車工業協會數據顯示，1月內地乘用車產銷分別完成215.1萬輛和213.3萬輛，按年分別增長3.3%和0.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成101.5萬輛和94.4萬輛，按年分別增長29%和29.4%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的38.9%。

出口方面，汽車總體出口47萬輛，按年增長6.1%，其中新能源汽車出口15萬輛，按年增長49.6%。儘管1月的有效工作日減少，但在「以舊換新」政策、春節經濟助力等利好因素驅動下，汽車產量實現小幅增長，銷量較同期只微降，行業迎來平穩開局。

該行又預期，隨着資產周轉率改善、資本支出周期放緩、銷售組合調整及規模效應顯現，比亞迪未來有7個推動增長的催化因素，包括行業電動車滲透率上升、內地2月及3月汽車出口及批發按年增長、比亞迪本月或推出7款新車型、3月和4月預計推出14款新車型、3月發布新的1000VBEV平台，以及未來漢L及唐L新車型的推出。

參考歷史數據，通常每年3月份行業電動車銷售佔比按月提升12至15個百分點，預計今年3月電動車零售銷售將從1月的40%回升至55%。

瑞銀研究報告則指出，比亞迪「天神之眼」系統推出後令其增長能見度提升，故將其目標價由327港元上調至450港元，予「買入」評級。