華上月新能源車產銷齊漲29%
中國汽車工業協會數據顯示，1月內地乘用車產銷分別完成215.1萬輛和213.3萬輛，按年分別增長3.3%和0.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成101.5萬輛和94.4萬輛，按年分別增長29%和29.4%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的38.9%。
出口方面，汽車總體出口47萬輛，按年增長6.1%，其中新能源汽車出口15萬輛，按年增長49.6%。儘管1月的有效工作日減少，但在「以舊換新」政策、春節經濟助力等利好因素驅動下，汽車產量實現小幅增長，銷量較同期只微降，行業迎來平穩開局。
花旗唱好比亞迪 睇688元
花旗的研究報告將比亞迪股份(01211)目標價從500元上調至688元，預計比亞迪2025至2027年淨利潤分別為565億元（人民幣‧下同）、843億元和992億元。該股昨日收報355.2港元，跌2.47%。
該行又預期，隨着資產周轉率改善、資本支出周期放緩、銷售組合調整及規模效應顯現，比亞迪未來有7個推動增長的催化因素，包括行業電動車滲透率上升、內地2月及3月汽車出口及批發按年增長、比亞迪本月或推出7款新車型、3月和4月預計推出14款新車型、3月發布新的1000VBEV平台，以及未來漢L及唐L新車型的推出。
參考歷史數據，通常每年3月份行業電動車銷售佔比按月提升12至15個百分點，預計今年3月電動車零售銷售將從1月的40%回升至55%。
瑞銀研究報告則指出，比亞迪「天神之眼」系統推出後令其增長能見度提升，故將其目標價由327港元上調至450港元，予「買入」評級。
此外，廣汽集團(02238)旗下廣汽荻原數字化新工廠開工儀式昨在廣州番禺區智聯新能源產業園舉行，項目總投資超過12億元。
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