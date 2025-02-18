人行連續4日收水共4124億

儘管美國政府對華徵收關稅加劇內地匯市的不確定性，但在中國人民銀行行長潘功勝力撐人民幣匯率穩定是全球關鍵的翌日，人民幣在岸及離岸價雙雙企穩，周一人民幣即期匯率高開逾200點子，離岸價亦曾高見7.2427兌每美元，惟人行同日僅進行1,905億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，連續4日「收水」。

在公開市場，昨共有2,290億元逆回購到期，意味單日淨回籠385億元，4日累計「收水」4,124億元。事實上，在新春長假後，人行連續兩周於公開市場淨回籠資金，據報市場逆回購未到期餘額已降至約一萬億元，對比節前的逾2.6萬億元，即收回約60%資金。

資金趨緊 Shibor全線揚 市場資金流動性趨緊的信號，從資金價格上行已可知一二，包括上海銀行間同業隔夜拆息（Shibor）昨繼續全線向上。Shibor市場乃銀行金融機構之間重要、直接的一種融資來源，短線以至中長線拆息走勢已連漲兩個交易日，昨日隔夜Shibor再升0.4點子至1.893厘，為2月11日後高位；一星期Shibor升10.5點子至1.999厘，兩星期Shibor也升9.6點子至2.065厘，均為逾半個月高位；一個月期Shibor更升至1.747厘的逾兩個月新高。中長線拆息方面，6個月、9個月及一年期升至1.763厘、1.774厘及1.775厘，均為年內高位。

人民幣中間價連升兩日 不過，業界憂慮本周後期資金緊張程度將進一步加深，因今日的中期借貸便利（MLF）到期量達5,000億元，估計下周二才會續做；而周三逆回購到期量更達5,580億元，料將形成短期資金缺口。

即使MLF到期、政府債發行量增加等因素，或將擾動資金面，但匯率貶值壓力沒有顯著改善的話，人行可能無意引導資金由緊轉鬆。昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1702，按日微升4點子，連升兩日；人民幣即期匯率下午4時半則收報7.2592，升幅收窄至62點子。