恒大附屬傳被勒令清盤

根據負責處理恒大清盤事宜的清盤人指示，恒大於去年11月底向天基提出清盤呈請，天基為附屬兼恒大成員公司景程所發行境外優先票據的擔保方，當時清盤人認為，對天基提請清盤，符合集團債權人及其他持份者的利益。外媒指，天基的法定代表人昨透露，天基在香港、內地、英屬維爾京群島擁有超過200家附屬公司，與天基相關總債務約370億元人民幣（約51億美元），該報道又引述高等法院法官在裁決中提及，天基明顯資不抵債。

不過，比起嚴重資不抵債房企的去向，蠢蠢欲動的樓市買家或更關注大市交投實況。作為房地產市場的另類晴雨表，研究機構中指研究院昨發表報告，顯示1月全月掛拍房源總量按年降4.29%，共錄10.1萬套，即使成交量維持在約1.53萬套，但成交金額比去年同期大減三成至233.1億元（人民幣‧下同），仍難擺脫跌價趨勢。其中，住宅成交佔9,063套，涉資120.8億元，各跌10.72%及22.76%。

無獨有偶，從另一研究機構克而瑞研究中心的數據可見，受新春假期影響，今年1月法拍房的供給規模顯著收縮，各大城市全月新增掛拍量2.8萬套，按月減少21%；成交量方面，深圳繼續領先，佔161套，廣州、杭州等也在百套以上。中指研究院在報告亦指，在上月廣東省法拍住宅市場成交中，一拍階段法拍成交約509套，當中以深圳的114套成交數量位居該省榜首之位，活躍度相對省內其他城市較高。

穆迪：華樓市未確定觸底 國際信貸評級機構穆迪坦言，關鍵指標尚未表明中國房地產市場已觸底，特別是在合約銷售價值的低谷方面。自去年9月底以來，政府刺激樓市買家信心的措施有所增加，但穆迪預計，今年簽約銷售價值將繼續下降，儘管降幅或會減緩。房地產銷售的持續復甦應依賴於積極的收入預期、穩定或上升的樓價預期，以及較低的庫存水平，但這些因素仍具不確定性。

券商交銀國際相對樂觀，昨在報告指，內房行業因淡季效應致銷售下行，在低基數的背景下，料節後市場的表現將反彈。隨着資本市場情緒好轉，部分民營企業可能會借機加速其債務重組進程。

內地城市1月法拍房成交規模