A股靠穩 大行睇好後市

內地A股表現靠穩，滬深兩市成交合計增逾一成，至1.94萬億元（人民幣‧下同）。在人工智能（AI）初創推升大市下，多間大行調升MSCI中國指數的表現預期，高盛將MSCI中國指數12個月目標由75點提高到85點，滬深300指數目標從4,600點上調至4,700點；瑞銀財富管理將年底MSCI中國指數目標從68點升至77點。

滬綜指昨收升9點或0.27%，報3,355點；深成指收報10,791點，揚41點或0.39%；創業板指數收市漲11點或0.51%，報2,226點，3大股市指數均連升兩日。

今開展國債調節操作 內地去年發布多項支持資本市場措施，深圳證券交易所國際合作部副主任裴慧琦表示，與國際投資者交流，其對相關政策有正面回饋，預計今年5月或6月將在深圳舉行國際投資者會議，以保持溝通。

為支持國債做市，中國財政部宣布，周二開展國債做市支持操作，以隨賣為操作方式，券種為2024年記帳式附息（二十四期）國債、2024年記帳式附息（二十二期）國債，金額分別為5.2億元及3.7億元，期限分別為兩年及3年，將於本月21日起與同期國債合併上市交易。

不過，華爾街大行近年對在中國發展更加謹慎，在最壞情況下，甚至會考慮退出中國。外媒報道指，高盛在中國的員工人數已從2022年峰值減少15%，交易撮合大幅下降導致該行之前兩年在中國進行裁員，目前員工總數為400多人。瑞銀在中國的投行業務員工數量自2019年以來已減半，至去年底降至約50人。

報道又指，摩根大通在2023年進行重大管理層變動，是該行在其中國業務史上從未見過的戰略重組，並已為最壞情景做好準備，若美國實施類似針對俄羅斯的全面制裁，將退出中國。