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譚仔溢價75%提私有化
本港消費不景氣，拖累相關板塊乏人問津兼估值低迷。譚仔國際(
02217
)的日資控股股東東利多（Toridoll）擬將譚仔私有化，結束其只有3年多的上市歷史，成為繼金利來(
00533
)後，又一家提出退市的香港消費品牌企業。
按公告，東利多每股出價1.58元，比停牌前收市價高75.56%，亦較去年9月底未經審核綜合資產淨值有約47.25%溢價，最高現金代價約5.56億元，表明不會提價。
仍較上市價低一半
然而，出價較2021年上市招股價每股3.33元低52.55%。
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