政府財赤 學者倡基建先聚焦北都

港將於下周三公布財政預算案，市場關心政府如何開源節流，改善財赤。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在回覆本報查詢時表示，由於政府財政所限，故基建發展應有先後次序，而北部都會區也應較明日大嶼優先，「因北都已經運行中而且與深圳科技區及地鐵等對接」。反之，他指明日大嶼的組成部分屬商廈等規劃，這些在現今的香港設施中屬不乏部分，故暫時擱置也未嘗不可。

至於修正樂悠咭優惠，他指可以「家庭而非個人為單位」，如兩人上限是6,000元，好處是他日巴士公司如何加價，港府都毋須加重負擔。

虛產路線圖或今月公布 另一方面，香港正積極構建虛擬資產生態圈，香港證監會中介機構部執行董事葉志衡預計，可於2月內公布虛擬資產路線圖，除了交代發展原則，也會具體回應平台希望可以改良的地方，強調更重要的是營運模式，以讓業界可持續發展。

證監會又告誡公眾，提防涉及投資於虛擬馬匹的非同質化代幣（NFT）「大腦計劃–NFT預售」，該產品未獲證監會認可向香港公眾發售，已將其列入「可疑投資產品警示」。投資者應極度審慎地行事，因有可能會在有關投資中蒙受重大或甚至全盤損失。

至於香港高等法院早前首次批准通過區塊鏈技術，向兩個涉嫌詐騙的虛擬資產錢包地址送達「代幣化禁制令」，任何與涉額錢包進行交易的人都能看到該禁制令，財經事務及庫務局官員指，此裁決為香港處理虛擬資產領域法律事宜樹立重要先例。