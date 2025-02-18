金管籲港重視數碼化創新

香港金融管理局總裁余偉文表示，受全球供應鏈重新調整、經濟格局轉變、投資和消費模式變化等影響，香港正經歷變革，而香港必須拓寬和調整服務，除了利用傳統優勢在未來金融中介角色上發揮作用，同時要更重視「數碼化」、「可持續性」和「聯繫」，以保持領先地位。

他解釋，數碼化和創新技術，能降低成本、提高效率、增強安全性和可靠性，而貿易融資是一個極易受到「數碼顛覆」（Digital Disruption）的領域。業界過去一直嘗試將貿易文件和貿易融資電子化，但還可以作出更多改善，例如正在透過沙盒項目「Ensemble」試驗貿易和供應鏈金融代幣化。

事實上，中國和東盟往來愈趨頻密，東盟佔中國去年出口16.4%，進口15.3%，已成為中國最大出口和進口市場，亦為全球供應鏈不可分割一部分。他指，香港一直是「中國門戶」，是內地投資進出的主要中介，過去數十年處理約三分之二的內地投資，本港資本市場也是內地企業籌集資金主要地。

可為東盟提供人幣融資 余氏提到，隨着愈來愈多中資企業到海外發展，亞洲投資者及企業亦尋求到內地開展業務，人民幣逐漸被認可為國際貨幣，香港在貿易融資中扮演的角色日益重要。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，去年11月人民幣在全球貿易融資佔比達6.4%，僅次美元，位居第二。

他又指，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，處理約75%的離岸人民幣交易，特別是跨境貿易支付和結算交易，可見在人民幣業務方面的強勢地位，加上本港龐大的離岸人民幣流動資金池，能提供最具成本效益的人民幣貿易融資解決方案，使東盟出口商和進口商能夠方便地以離岸人民幣結算與中國的交易。香港亦一直在加強人民幣服務，舉例指，上周已推出以北向債券通債券作為抵押的離岸人民幣回購業務。

另一方面，國際證監會組織（IOSCO）主席Jean-Paul Servais以視像方式在本港一個論壇致詞時表示，「金融網紅」雖能令金融話題普及化，有助投資者獲得資訊，但亦為散戶投資者帶來風險，故要做好偵測利益衝突和披露等工作。