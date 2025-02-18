券商看淡收租股 削九置目標價18%
港股轉牛會否刺激本地消費尚待觀察，但海通國際似乎不敢樂觀，預計本港零售舖租今年仍會錄個位數跌幅，並將海港城及時代廣場業主九龍倉置業(01997)的目標價調低18.35%至21.8元，評級貶至「中性」。該股昨反覆微升0.2%，收報19.92元。
代理樓市信心指數跌
海通國際表示，礙於人民幣兌港元依然偏弱，來港旅遊對內地居民來說仍然欠缺吸引力，尤其是奢侈品和高檔貨，深圳恢復「一簽多行」亦然。九置的麻煩在於旗下物業集中在尖沙咀和銅鑼灣的旅遊旺區，其租金亦有向下壓力，因此要降低其2024至2026年的租金收入預測，繼而是其資產淨值（NAV）估算，以反映租金復甦之延緩，同時把計算目標價的資產淨額折讓假設提高到55%。
不僅是消費，樓市信心亦偏軟。美聯物業編纂的信心指數最新報66.1點，按周跌1.5%，指農曆新年過後，發展商重拾推盤步伐，新盤以低價搶佔市場焦點，一些急於沽貨的業主減價吸客令減價盤增加，信心指數繼而下跌。
該行首席分析師劉嘉輝指，新界區減價盤比率為多於港九，以細區劃分則為荃灣、天水圍，以及淺水灣/陽明山莊/南灣最多：以單位面積劃分，減價盤比率首3位排名連續兩星期維持不變。看實用面積，減價盤比率最多的是實用面積約431至約752方呎；其次是430方呎或以下，之後是約1,076至約1,721方呎。
近期財務健康備受關注的新世界發展(00017)遭花旗唱淡，目標價由6.85元狠劈至4元，評級「沽售」，理由是考慮到該企出售資產、賣樓均價，以及物業租金等狀況，計及其賣樓折扣，預計截至今年6月底止本財年將錄得輕微虧損。此外，花旗將新世界目標價所用的NAV折讓假設由70%調高至80%。新世界昨日收報4.26元，跌0.7%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：