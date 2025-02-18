券商看淡收租股 削九置目標價18%

代理樓市信心指數跌

海通國際表示，礙於人民幣兌港元依然偏弱，來港旅遊對內地居民來說仍然欠缺吸引力，尤其是奢侈品和高檔貨，深圳恢復「一簽多行」亦然。九置的麻煩在於旗下物業集中在尖沙咀和銅鑼灣的旅遊旺區，其租金亦有向下壓力，因此要降低其2024至2026年的租金收入預測，繼而是其資產淨值（NAV）估算，以反映租金復甦之延緩，同時把計算目標價的資產淨額折讓假設提高到55%。