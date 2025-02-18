大摩料內地數據中心估值折讓五成

最近一個月，DeepSeek的誕生將中國科技股推向了高峰。要在芸芸內地人工智能（AI）範疇中尋寶，投行摩根士丹利直指現時中國數據中心（IDC）估值遭到低估，更預料有50%的估值折讓和潛在的業績提升空間，成為具吸引力的投資方向之一。

大摩又認為，相關折價幅度在目前的市場環境顯得尤其突出，因隨着超大規模AI資本支出增加，IDC企業有望迎來EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）顯著提升，從而推動估值修復。

該行又將商湯2025財年及2026財年收入預測上調1%及3%，以反映DeepSeek部署後帶來的新增算力租賃需求，並料在公司業務重組後營運支出下降，2024至2026年經調整後的淨虧損有望收窄。