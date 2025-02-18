大摩料內地數據中心估值折讓五成
最近一個月，DeepSeek的誕生將中國科技股推向了高峰。要在芸芸內地人工智能（AI）範疇中尋寶，投行摩根士丹利直指現時中國數據中心（IDC）估值遭到低估，更預料有50%的估值折讓和潛在的業績提升空間，成為具吸引力的投資方向之一。
大摩又認為，相關折價幅度在目前的市場環境顯得尤其突出，因隨着超大規模AI資本支出增加，IDC企業有望迎來EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）顯著提升，從而推動估值修復。
中電信中軟國際獲關注
中金則提及，因應雲計算市場不同參與者在AI浪潮中有不同的機遇。營運商雲方面，建議關注中國電信(00728)，因其開源模型豐富模型選擇，國產智算利用率有望提升。
要數國產算力，中金分析在國產AI處理器「華為昇騰」的積極布局下，產業鏈相關公司包括中軟國際(00354)，以及於深交所上市的神州數碼及軟通動力。
此外，中信里昂發表報告，將商湯科技(00020)目標價由1.77元上調至2.14元，評級由「持有」上調至「跑贏大市」，原因是商湯的AI模型迭代可受益於DeepSeek開源算法，而且DeepSeek在商湯平台部署下，隨着AI運算需求增長，可帶動商湯算力出租業務。
該行又將商湯2025財年及2026財年收入預測上調1%及3%，以反映DeepSeek部署後帶來的新增算力租賃需求，並料在公司業務重組後營運支出下降，2024至2026年經調整後的淨虧損有望收窄。
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