拍賣消息：OMA OMA銀主貨398萬推平購入價三成

OMA OMA兩房銀主單位實用面積約457方呎。

再有半新盤單位淪銀主盤，屯門掃管笏OMA OMA一個兩房單位，銀主僅以低於「4球」推拍，較原業主買入價低約200萬元。

忠誠拍賣將於本周三推出約35項物業，包括上述項目2A座高層D室銀主物業，實用面積約457方呎，開拍價398萬元，呎價約8,709元。該單位原業主於2019年第三季以約598萬元買入，現時拍賣價低約33.4%。

碧瑤灣開價低估價34% 黃開基拍賣行同日推拍約22項物業，港島南區碧瑤灣25座低層B室連一個車位，屬法院令物業，僅以700萬元拍賣，以單位實用面積約976方呎計，平均呎價僅約7,172元。銀行網上估價約1,070萬元，開價低約370萬元或約34.6%。

普縉於本月底拍賣屯門啟豐園3座低層H室銀主盤，實用面積約334方呎，開拍價280萬元，呎價約8,383元，單位曾以330萬元推拍，現累劈50萬元；較估價低約22%。

富健劈至198萬翻拍 環亞物業拍賣於2月底再次推拍同區居屋富健花園5座中層E室銀主單位，實用面積約431方呎，已補價自由市場開價劈至198萬元，累減70萬元，網上估價約371萬元，推拍價低約173萬元，差幅約46.6%。