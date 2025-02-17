二手市況：10大屋苑兩日開9單9周新高 第一城最旺

二手樓市交投向好，10大二手屋苑過去周末兩天共錄得9宗成交，較對上一周增一宗，創9個星期同期新高，期間以沙田第一城錄3宗最多。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期港股做好，加上周末北角新盤熱賣，增強買家入市信心，料本月將迎來「小陽春」。周末10大屋苑成交中以新界區佔5宗最多，該行伍錦基稱，沙田第一城44座低層H室，實用面積約304方呎，以378萬元成交，呎價約12,434元。原業主2007年購入，是次沽出帳面獲利260萬元，單位升值約2.2倍。

美孚每呎$9078易手 九龍區錄3宗買賣。該行林家傑稱，荔枝角美孚新邨周末錄兩宗買賣，平均實用呎價約9,167元。其中，六期蘭秀道27號中層B室三房戶，實用面積約716方呎，以650萬元易手，呎價約9,078元。原業主於1996年以298萬元購入，現帳賺352萬元。

太古城兩房賣600萬 港島區主要項目周末只錄一宗鰂魚涌太古城單位成交。中原趙鴻運透露，屋苑洞庭閣中高層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，月初才叫價600萬元放售，零議價後售出，呎價約12,270元。新買家為用家，原業主於2009年買入，帳賺313萬元。

上周末零成交屋苑減至5個，包括同區康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊。