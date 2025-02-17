一手交投月增五成

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，皇都日前的銷售中，共錄得20組大手客買兩伙或以上，合共購入53伙，佔推售量逾三成。最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙。本地客及內地客各佔約一半。

樓盤銷情熾熱，開售當日由上午約8時半起展開銷售流程，準買家按組別分批到場，人潮一度擠滿售樓處樓下大堂。市傳截至傍晚6時半，悉數單位獲認購。連同招標單位計，項目於本月暫售175伙，一躍成為月內銷售量最高樓盤。

發展商打鐵趁熱，即晚加推價單4號，折實平均呎價約20,230元，較對上一張價單再高約2.4%。同步上載銷售安排，將於周三出售29伙一房戶及59伙兩房戶，折實價648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價約17,920至28,588元。新一輪銷售將於周二截票。

正值收票階段的朗天峰，於過去3日共接獲逾5,000張入票，按已推出的兩張價單共190伙計，暫錄超額認購約25倍。項目昨日加推70伙，扣除最高18%折扣及回贈後，折實平均呎價約11,376元，較首張價單高約6.7%。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，今批單位涵蓋25個一房戶及45個兩房戶，實用面積由286至403方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，新一輪單位連回贈計折實價284.38萬至505.6萬元，折實呎價約9,943至12,736元。

今批售價及呎價最低均為2座3樓F單位，為實用面積286方呎一房戶。該公司銷售及市場策劃總監王維榮指，是次屬原價加推，推出有角窗大單邊、樓層更高以及景觀更佳單位。

Belgravia Place II短期開售 九龍新盤加快推售步伐。恒基地產( 00012 )的長沙灣Belgravia Place第2期繼續軟銷工作。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目正密鑼緊鼓籌備銷售中心，預計將於短期內進行首輪銷售。

他續指，項目商業部分的基座外觀，以紅磚牆及拱門設計，第1期大樓立面部分已拆棚，第2期的工程如火如荼。

湯耀宗（左一）稱，朗天峰銷售中心的參觀反應熱烈。右二為盧永俊，右一為王維榮。 Belgravia Place第2期位處長沙灣，為區內重建項目。