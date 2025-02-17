簡訊一覽

●內地茶飲品牌蜜雪冰城通過聯交所上市聆訊，有傳其計劃本周進行路演，月內招股，3月初上市，擬集資約5億至10億美元（約39億至78億港元）。

●外媒報道，德國福士汽車已制訂內部目標，計劃將其核心品牌福士的銷售利潤率，由約2%提升至6.5%，尚未就目標定下具體完成時間，但屬於集團今年一系列目標之一。

●南韓傳媒引述企劃財政部消息報道，南韓國際金融合作大使崔鍾球日前訪問香港和新加坡，會見3大國際信用評級公司負責南韓主權信用評級工作的負責人，以及滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建，了解投行對南韓經濟和政治局勢看法。