簡訊一覽
●博雅互動(00434)發盈喜，預期去年純利增長6.4至6.8倍，主要是手上加密貨幣升值，扣除它與金融資產公允值變動等多賺5至15%。期內收入料增長15至20%。
●金斯瑞生物科技(01548)發盈喜，預期去年淨利潤按年有重大增長，主要來自視作出售傳奇生物的一次性未實現收益約32億美元；蓬勃A類和C類優先股公允價值變動帶來非現金公允價值虧損約1.24億美元；從非細胞療法業務角度及剔除以上兩項影響，期內經調整淨利潤保持穩定。
●廣汽集團(02238)旗下埃安電池研發部部長李進表示，正推進建設人工智能（AI）開發平台，希望通過利用仿真計算和AI深度學習模型，攻克妨礙固態電池產業化應用的穩定性、安全性、加工性和固固界面融合等問題。
●內地茶飲品牌蜜雪冰城通過聯交所上市聆訊，有傳其計劃本周進行路演，月內招股，3月初上市，擬集資約5億至10億美元（約39億至78億港元）。
●外媒報道，德國福士汽車已制訂內部目標，計劃將其核心品牌福士的銷售利潤率，由約2%提升至6.5%，尚未就目標定下具體完成時間，但屬於集團今年一系列目標之一。
●南韓傳媒引述企劃財政部消息報道，南韓國際金融合作大使崔鍾球日前訪問香港和新加坡，會見3大國際信用評級公司負責南韓主權信用評級工作的負責人，以及滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建，了解投行對南韓經濟和政治局勢看法。
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