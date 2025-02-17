澳洲4月起禁外國人買現樓兩年

由於房屋供應短缺，澳洲現屆政府為了在大選前平息民怨，昨日宣布4月起禁止外國買家購入現成住房物業兩年，初步到2027年3月31日為止。財政部長查默斯表明，限期屆滿後可能會延長。

上述禁令由房屋部長奧尼爾與查默斯聯名發布，執行細節有待公布，但提到所有外國投資者包括臨時居民及外資企業，一律不能買現樓，除非準備買現樓的外資能夠在澳洲投資，以「顯著提升」澳洲的房屋供應「或支持澳洲的房屋供應」。

央行明日減息0.25厘機會大 其實現時外國人基本上已不能買現樓，除非他來澳是工作或者讀書，而在2022/2023年度，澳洲有5,360伙住宅由外國投資者買入，其中只有三分之一是現樓交易。正如上述數據所指，奧尼爾表示，本次加辣每年能為澳洲本地買家騰出約1,800個樓盤，坦承不算大招，「但也是本屆政府增加住房供應、協助更多國民買樓的重要一環。」

此外，政府也會打擊外資囤地，以釋放土地加速房屋供應。新政策為外資購入空地時「要保證它在合理時間表內有建設性的用途」，並會加緊揪出空地投資者誰只是在博升值，不作發展。

另外，澳洲央行將於周二公布議息會議結果，市場預期會減息0.25厘，為超過4年來首次，但經濟學家相信減息步伐不會快，本輪減息周期最多只會累減0.75厘。