大陸航空科技謀擴德國廠房

拉美印度潛在商機大 他說，汽油和煤油（即民航客機燃油）驅動屬兩套技術；電動並非沒有研究，但20年內應該不會成為主流，因現有電池技術續航時間有限，且小型飛機往往商用，必須用超級充電，但它很傷電池，一年就得換，換電池的成本令電動飛機不划算，暫時傾向開發混動產品。

現時活塞引擎龍頭是美國的Lycoming，于曉東表示，市場份額不及對方原因是公司的新技術出現較晚，且小型飛機飛半世紀也可以，限制換機需求。不過，他相信，公司前景較廣闊，原因是對方沒有煤油引擎，它的優點是煤油較便宜且不含鉛、較省油、飛機可降落的機場更多、可添加可持續航空燃油（SAF）。此外，公司具備電子控制技術，使操作更穩定。

正如《衝上雲霄》所示，民航機師最初都是學習駕駛小型飛機，于曉東表示，拉丁美洲和印度近年訂購大量民航客機，預示兩地只是學習駕駛飛機的商機都會頗大，且航空運輸需求的增長能遠超經濟增長。

業務受惠美減稅政策 另外，于提到，以公司約80%收入來自美國，如特朗普把「美國製造」的企業所得稅降至15%將非常利好。至於特朗普不斷提高進口關稅，頂多全行漲價，實際衝擊不大，且飛機部件對技師和供應商極為講究，監管非常嚴格，離開美國或德國設廠不划算。

招工是航空工業的老大難，集團的美國生產線約一年前完成「藍色金槍魚」計劃，換成自動化和精密度更高的新廠，奈何企業資源規劃系統未能適應，導致生產受阻。于曉東表示，現已恢復正常，積壓訂單回落不少，而且公司自己有生產部件，交貨進度經已優於同業。