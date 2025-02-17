HII股價較俄烏戰前低14%

洛歇馬丁和諾斯諾普格魯曼的股價已從去年的高峰分別回落31.62%及20.99%，但論混得最差的軍工股，可能是HII（Huntington Ingalls Industries，亨廷頓英格爾斯工業）。海軍部的採購經費多過陸軍部和空軍部，承造軍艦和核潛艇的HII，股價居然回落到比俄烏戰爭開打之日低13.93%。

國防部長海格塞斯除了批評美軍着重DEI（多元、平等與包容）會削弱作戰能力，過去亦屢次表示「中國正打造專門打敗美國的軍隊」，關注中國海軍艦艇數量經已超越美國。

造船慢 仍處理疫前合約 軍艦多寡與作戰表現的關係可以商榷，海格塞斯亦強調美國軍艦性能更勝一籌，但HII的困境卻某程度上可以說明他的擔憂從何以來。HII股價去年10月底季績出爐當天暴瀉26.16%，原因是生產進度欠佳，要下調全年造船部門經營溢利率和集團自由現金流指引，又提到旗下船廠目前在建船艦基本上都是疫情前談好的合約，日後會繼續與海軍部磋商更好的合約，以便公司增加在人手、設施和技術上的投資，加速造艦，滿足海軍部的迫切需要。

冀未來兩年吸3900億訂單 行政總裁卡斯特納估計，大部分疫前合約會在2027年之前完成，現正專注提高交貨量和削減成本；本年會繼續着手解決疫情期間留下的勞工、生產力和供應鏈挑戰，相信能與海軍部談出一個容許增加工人薪酬、吸納高質技師的方案。他又派定心丸，說未來24個月可望斬獲超過500億美元（約3,900億港元）的訂單，2030年之前，收入可從去年約115億美元升至150億美元，毛利率和自由現金流亦會同步增長，造船部門的經營溢利率定能重上9%。

通用動力的行政總裁諾瓦科維奇亦對工人不足感到擔憂：「退休的熟手技工愈來愈多，新血卻不足」，供應鏈的品質問題加劇交貨障礙。她還提到軍艦廠商一個營運上的挑戰，就是國會與政府之間的財政預算爭拗影響撥款，於通脹偏高的當下尤其「濕滯」。