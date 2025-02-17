Palantir轟成本加成合約礙節流

Palantir技術總監桑卡爾早前在分析員會議上竟敦促客戶別用DeepSeek，更揚言美國要全力打好與中國之間的人工智能（AI）競賽，反華程度不下特朗普的閣員。他不久前寫過一份冠上公司名義的重整國防倡導書，直指美國國防部的軍備規劃就像蘇聯計劃經濟，乃當前軍備供應問題的來源，尤其是與「固定成本合約」相反的「成本加成合約」（Cost-plus）。

倘與華開戰 火藥不足 姑勿論以更多「固定成本合約」採購軍備會否導致「將貨就價」，高盛擔心這會損害軍工企業的毛利。桑卡爾卻認為，「成本加成」降低國防承包商主動裁減成本、增進生產效益的誘因，做生意就該像亞馬遜創始人貝索斯說的「你的毛利是我的機會」。

軍備的買家素來只有美國政府，買方壟斷本就種下削弱軍備生產基礎的種子。更甚者，華府限制太多令願意做軍備的美國企業愈來愈少，「柏林圍牆倒下前，專做軍工的企業僅吃到美國軍費的6%，佳士拿做過導彈、通用磨坊做過大砲，可如今專做軍工的企業已佔軍費的86%。」

國防部長海格塞斯也表達過對軍備採購進度的擔憂，「難怪近年模擬戰爭餐餐輸畀中國」。桑卡爾的倡議書也開宗明義說能與美國匹敵的敵對國家只有中國，但「已公開的模擬戰爭結果顯示，我們一旦與中國開戰，火藥僅夠1至3周，這震懾不了任何人……軍工企業做非常精良的東西，可惜不能滿足軍需……我向國防部反映過（軍備供給不夠敏捷），他們也黯然失笑。」

企業正加緊改善產能 軍工企業的高層早前隔空回應了桑卡爾和海格塞斯的擔心。RTX行政總裁卡利奧表示，已不斷認證新的供應商、大舉投資美國廠房的產能與現代化。洛歇馬丁財務總監馬萊夫稱，供應鏈掣肘已有所改善，某些環節更好過疫前，惟導彈與火控部門等尚待改進。

正當桑卡爾為國家大事操心，券商則擔心Palantir的估值過高。摩根士丹利評論道，市場是願意為Palantir突出的增長性買單，向下也確實欠缺催化劑，但對比來年自由現金流的估值高達120倍，這樣的風險回報僅值「中性」評級，目標價95美元。