馬斯克踩F-35落後 洛歇馬丁仍料訂單不減

提到馬斯克，不得不提早前完成火箭回收壯舉的他，曾經對美國及其盟友爭相採購的F-35戰機開炮，理據是有人駕駛的戰機在無人機當道的年代經已落伍。空軍機師出身的洛歇馬丁行政總裁泰克萊特不以為然，相信其技術改進會令各國軍隊熱烈捧場，維持每年生產156架的指引，本年預計交付170至190架。

否則恐削弱對中國震懾力 遭中國制裁的泰克萊特提到，「我從公開資訊得知，中國正增產殲20，它是解放軍的第五代戰機，但我不信它等於F-35，且增產後數量仍不及F-35，要是美軍訂單有巨變（削減），豈不是會削弱震懾中國的能力？」財務總監馬萊夫補充，現時美軍機隊平均機齡已過25年，一定要補充F-35。

事實上，上季F-35生意興隆，羅馬尼亞成為第20個獲准採購的海外國家，並獲美國國防部落單斥118億美元添購145架。

泰克萊特續介紹道，F-35在德州基地做過實戰演練，運用旗下創新團隊臭鼬工廠的技術，把機密數據經由商業衞星通訊網絡實時傳送到英國皇家空軍在英國法恩伯勒的實驗室，並整合到英軍的指揮與控制系統，提升美軍與友軍的聯合防禦能力。此外，F-35經過「技術更新3計劃」（TR3）後搭載性能提升10倍的處理器，擁有更強的數據處理能力，現時機師可以在機上操控8部無人機——夥無人機作戰，F-22也會進行類似升級，以強化制空權。

開發新一代攔截飛彈 特朗普早前簽署行政命令，指示國防部打造下一代導彈防禦系統——「美國鐵穹」（Iron Dome）。洛歇馬丁已正開發新一代攔截飛彈（NGI），「抵禦流氓國家的長程彈道導彈威脅」，泰克萊特表示，暫未與新政府探討過「美國鐵穹」，但它應該是抵禦敵對國家多種攻擊選項的綜合方案，不能視它為NGI的代替品，因為防禦超音速導彈、巡航導彈、無人機等有不同技術。