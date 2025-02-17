軍工股無懼「特」級施壓

白宮重審合約或損收入 高盛嗌沽貨 世界首富馬斯克率領的「政府效率部」（DOGE）大鬧天宮，正想結束俄烏及以哈戰爭的美國總統特朗普再指示他到國防部「踢館」，國防部長表明願意配合。市場擔心五角大樓的生意變得難做，高盛揚言沽售美國軍工板塊。然而，削減國防部預算與裁軍是兩回事，一眾軍工企業的高層亦處之泰然。

繼副總統萬斯形容美軍採購成本爆發危機後，國家安全顧問沃爾茲表示「似乎所有給士兵的東西都太貴、花太長時間始到手，也太少」。

預期轉用固定價格合約 民主黨人、克林頓年代的海軍部長（國防部轄下分管海軍和海軍陸戰隊）丹齊格，也看好其同黨欲除之而後快的馬斯克，運用其實現汽車和火箭革命的經驗，以科技提高五角大樓的效率，「令人失望的事實是，拜登政府的國防部得透過創新小組，而非傳統官僚渠道去採購尖端無人機。」

軍工股L3Harris的行政總裁庫巴斯克同意美軍採購流程太慢，觀點與沃爾茲雷同，也期望DOGE以更多人工智能（AI）和軟件實現國防改革，但其財務總監貝丁菲爾德上月在分析員會議上的一句話，正是觸發高盛沽售警告的導火線之一：「新政府正基於特朗普的行政命令評估現有及新簽合約，或影響2025年首季訂單和收入，尤其是CS（通訊系統）部門」。

高盛認為，DOGE的核心邏輯是以技術替代和合約改革壓縮政府開支，國防部可能轉向不補貼額外成本的「固定價格合約」，繼而壓縮軍工股的利潤空間。富瑞亦關注新政府縮減開支對軍工企業的威脅。

如果僅着眼於美軍，其實軍工企業的生意經已見頂，事關拜登政府去年4月出爐的任內最後一份預算案顯示，截至今年9月底止2025（本）財年，陸軍部和空軍部的採購預算都未及2023財年，即俄烏戰爭開打後首個完整財政年度。5大軍種本財年採購預算為1,675.46億美元，比2023財年少8.06%。

海外採購增長望超美軍 不過，地緣政治緊張令軍工企業的高層「淡定有錢剩」。通用動力行政總裁諾瓦科維奇談及DOGE時表示：「一切提升組織效率和成本結構的行動都是好事……況且我一直都說，國防開支由威脅驅動，而威脅增加了……新政府已清楚表明有意推動向盟友出口軍備。」

RTX行政總裁卡利奧提及，國防業務去年訂單升至破紀錄的930億美元，旗下雷神現時在手訂單44%來自海外，按年提高8個百分點；北約、印太盟國持續提高軍費，對軍備需求會持續旺盛。L3Harris的貝丁菲爾德則稱，海外業務增長勢必有望快過美軍。

洛歇馬丁行政總裁泰克萊特認為DOGE是改善業務的機會，「可以減少官僚對企業施加的行政負擔，國防部日後稍為增加固定成本合約就增加好了……我不認為特班子想在未來幾年製造機會讓敵對國家乘虛而入」，其財務總監馬萊夫亦稱，強行在未成熟的技術推動固定成本合約無助增強軍事實力。諾斯諾普格魯曼行政總裁沃登表示，已開始和政府商討怎樣提高成本效益。

分析員撐現屬買入良機 儲億證券分析員齊阿爾莫利評論，DOGE對軍工股威脅被誇大，一來美軍削減F-35訂單不會是短期的事，二來觀乎美國和北約會持續增加軍費，現時是買入軍工股的良機，洛歇馬丁和諾格分別上望579美元和544美元，並強調洛歇馬丁願意加碼回饋股東、諾格的多元化「黑科技」與自由現金流增長。

美銀證券則以「適應政策轉向的能力」推介L3Harris，並看好軍民業務兼備的軟件公司博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton，BAH）會是DOGE精簡公共開支的贏家。BAH為國防部提供模擬實戰的官兵訓練系統，以及針對印太地區的C6ISR系統——「C6」是「指揮、管制、通訊、運算、作戰系統、數碼防禦」，「ISR」分別指情報、監視和偵察。

國防部採購經費預算 軍工股目標價