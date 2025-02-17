美股點擊：巴郡減持銀行股 清倉標指ETF

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美股估值偏高乃是眾所周知的事實，許多價值投資者都難以在美股市場找到合適的投資機會，就連股神巴菲特也不例外，在他的旗艦公司巴郡最新披露13F持倉文件可見，去年第四季巴郡仍然以減倉美股為主，清空兩大標指交易所買賣基金（ETF）的持倉，同時減持美國銀行、花旗等主要持倉。

文件顯示，巴郡上季售出4,060.52萬股花旗，持股數目按季大減73%，持倉價值從去年第三季末的34.58億美元，降至去年底的10.3億美元。作為巴郡第3大美股持倉的美銀，上季持倉減少1.17億股或15%；持倉總值從316.52億美元，降至去年底的298.96億美元。

與此同時，巴郡持有的兩大標指ETF持倉（股分代號分別為VOO及SPY），上季都盡數清倉，共涉及約4,529.5萬美元。雖然單看金額並不高，但卻足以表明股神對美股後市的看法。上季度唯一新建的持倉，是一家酒精飲品公司Constellation Brands，涉及562.4萬股，或12.42億美元。

另外，巴郡減持蘋果公司（Apple Inc.）的行動似乎告一段落，截至去年底其繼續持有3億股Apple，依然是第一大持倉。消息指，在人工智能（AI）方面發展落後的Apple，正計劃在無人問津的頭戴式設備Vision Pro上引入AI功能Apple Intelligence，試圖以此提振該產品的銷量。

多個基金買比特幣ETF 提到大戶的投資趨勢，不得不提比特幣ETF。目前已公布的13F文件顯示，包括對沖基金Tudor Investment、阿布札比主權財富基金、退休基金威斯康辛州投資委員會在內的大型基金，都建倉或增持比特幣ETF，反映出愈來愈多投資者認可比特幣的價值。