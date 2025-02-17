Intel或被台積電博通瓜分

英特爾（Intel）一心想讓美國重奪尖端晶片的霸主地位，可惜傳統業務即中央處理器（CPU）和晶片工藝均落後他人，又吃不到人工智能（AI）大爆發的紅利，消息指，這家半導體老店正面臨台積電和博通（Broadcom）瓜分。

一直靠併購發展、於AI熱潮混得風生水起的博通，據報正密切審視英特爾的晶片設計和營銷業務，曾與財務顧問非正式討論提購，但要有合作夥伴處置晶片生產部門。另一邊廂，正被特朗普刁難的台積電研究透過組成財團等方式，控制英特爾部分或全部廠房。

美料不撐外資營運廠房 現時追打英特爾的超微半導體（AMD）早年毅然剝離自家晶圓廠和封測廠，分別成為格芯（GlobalFoundries）和深圳上市的通富微電子，結束設計和生產一條龍的IDM模式反而是行業趨勢。消息指，英特爾臨時執行主席Frank Yeary正與特班子和潛在買家磋商，賣廠方面已處於初步階段，又向側近表示自己最專注的是股東價值最大化。

然而，特朗普1.0否決過博通斥1,050億美元吞併高通（Qualcomm），而且他雖然想台積電把最先進的製程布置在美國，但有白宮官員透露，他應該不會支持英特爾的廠房由外國企業營運，跟「台積電在特班子要求下考慮買入英特爾廠房控股權」的消息有些出入。況且拿《晶片法案》補貼興建的廠房須由英特爾控股。

此外，英特爾雖然宣稱亞馬遜會用其尖端工藝，代工生意會愈來愈多，藉此扭虧，但始終生產自己的晶片居多，台積電要這些產能改造其他晶片勢必燒錢且費勁。