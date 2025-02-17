xAI明發布新一代聊天機械人

人工智能（AI）科技競賽愈來愈激烈。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）預告，旗下AI初創公司xAI明日將發布第3代Grok聊天機械人——Grok 3，並自信地稱其為「地球上最聰明的AI」，將超越所有現有競爭對手。與此同時，有外媒引述消息稱，xAI正與潛在投資接洽，打算籌集約100億美元（約780億港元）的資金，這輪融資可以令xAI的估值達到750億美元。

消息人士透露，包括紅杉資本、Valor Equity Partners在內的投資者都參與這次融資計劃的討論，惟目前未有定案，最終規模可能還有一些變數。根據PitchBook數據，xAI於上一輪融資時估值約510億美元，除一些創投公司外，英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD）也有參與其中。

即將面世的Grok 3是xAI經過兩次版本更新迭代的最新成果，無論在推理能力還是運算速度上，都有顯著的提升。馬斯克表示，根據現有測試結果，Grok 3在處理推理任務上比目前市場上所有已發布的產品都要強大，包括OpenAI的o3及DeepSeek-R1等大模型。

或向Dell購390億伺服器 在這場AI模型大戰中，一些傳統科技硬件巨頭能分一杯羹，戴爾（Dell）據報將為xAI提供一些針對AI工作優化的伺服器，並於今年內交付，訂單規模料達到50億美元（約390億港元）。

Meta擬開發AI人形機械人 儘管xAI的發展勢頭不錯，但作為創始人的馬斯克身兼多職，既要管理xAI，同時要統領新成立的政府效率部（DOGE），還有他最大的財富來源——電動車公司特斯拉（Tesla），不免令人有些擔心他是否能夠做好所有事情。Wedbush分析師Dan Ives表示：「華爾街擔心的是，馬斯克在DOGE上投入太多時間——甚至超出我們的預期，從而佔用他在Tesla的時間。」

另外，作為科技巨頭的Meta打算在人形機械人業務上與剛進入該領域的Tesla一爭高低。外媒引述消息稱，Meta打算在「元宇宙」業務Reality Labs旗下成立新的部門，以開發能夠協助完成體力任務的AI人形機械人。