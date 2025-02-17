發掘AI概念股明日之「升」
美圖 大摩調高盈測目標價
美圖公司(01357)在人工智能（AI）技術方面的投入持續在多個產品顯現成效。例如以AI驅動的美圖設計室（內地以外稱為X-Design）以每月活躍用戶（MAU）數目計，已成為中國內地AI設計工具賽道的頭號產品。此外，去年上半年，公司的AI視頻編輯應用程序Wink每月活躍用戶按年增長約99%，成為產品組合中僅次於美圖秀秀和美顏相機的第三大應用程式，證明了公司擁有持續打造成功產品的能力。去年9月，美圖奇想大模型完成視頻生成能力升級；同時，旗下AI短片創作平台MOKI全面開放。
AI變現持續發力
摩根士丹利的研究報告指，在AI帶動訂閱收入增長及營運槓桿改善的推動下，美圖去年盈利進一步大增。撇除沽售加密貨幣的一次性收益，美圖早前預計去年經調整淨利潤按年升52至60%，以中間值5.75億元人民幣計，亦高於大摩預測及公司指引。大摩相信，在DeepSeek的帶動下，較低的AI模型推理成本應可進一步改善美圖的訂閱收入毛利率。該行分別上調美圖2024年、2025年及2026年經調整淨利潤預測5%、8.7%及9%。
該行又稱，美圖受惠於海外擴張，尤其是於去年底推出的X-Design，料將於2026至2029年間實現19%的經調整淨利潤複合年增長率。受惠AI變現持續發力，該行上調美圖目標價至5.4元，維持「增持」評級。
知乎 AI搜尋器接入DeepSeek
起步於問答的知乎(02390)就善用其業務基礎，以問答成為其大模型應用最核心的業務場景之一。去年中，集團發布AI搜索產品「知乎直答」，為全網用戶帶來更優質的提問、搜索、結果生成和歸納體驗。該產品已上線個人電腦端，通過「zhida.ai」域名即可使用。
今年2月11日，集團宣布「知乎直答」接入「滿血版」DeepSeek-R1模型，又指直答還同步上線知識庫功能，集合本地文件上傳、網頁收藏、RSS訂閱、知乎收藏夾等模塊，用戶可使用DS模型，對論文、文檔、網頁、知乎問答等特有內容進行訊息提取、分析和分享，便於構建和管理屬於用戶的個人知識庫。
至於在2023年4月發布的「知海圖AI」大模型，發展進度則尚未明朗。
季度經調整虧損縮94%
知乎自2022年上市以來，股價不見一大截。該企上市價為32.06元，但截至上周五僅收報12.68元，股價蒸發60.44%。去年截至去年9月底止第三季業績，經調整淨虧損1,305.8萬元人民幣，按年大減94.2%。
公司最大股東是創始人周源，持股約21.2%；由創新工場管理的基金北京創新方舟科技有限公司持股比例約18.1%；賽富投資通過旗下基金廈門思源投資管理有限公司持股約10.6%；騰訊控股(00700)通過深圳市利通產業投資基金有限公司持股約9.7%；搜狗持股約3.1%。
優必選 大股東減持彈出彈入
被指是港股「人形機械人第一股」的優必選(09880)，其產品主要應用於汽車、3C電子、電池、物流及教育等行業。該企早前新聞多多，主要與公司高層減持與否有關。該企於上市一周年之際，控股股東禁售承諾屆滿，主席兼行政總裁周劍分別與趙國群、夏擁軍、王琳、熊友軍及夏佐全各自訂立終止協議，以終止一致行動方協議，除周劍以外的其餘原一致行動人士股東，共持有4,148萬股或13.01%優必選H股，該批H股解禁並可即時於市場出售，以去年12月27日收市價91.3元計，貨值逾37.8億元。
年底量產人形機械人
惟優必選其後又收回減持決定，指執行董事熊友軍、執行董事王琳、個人股東趙國羣承諾，今年1月5日起12個月內不會出售其直接持有的優必選股份。上述消息令優必選股價「來回地獄又折返人間」，去年底曾見44.7元的歷史新低，之後才反覆回升到70至80元區域。本月更宣布執董與高管在未來12個月內擬斥不超過5,000萬元人民幣增持H股。另MSCI宣布將優必選納入MSCI全球小型股指數，2月28日生效。
管理層曾指，計劃年底前量產人形機械人，將向客戶及合作夥伴交付約500至1,000部Walker S系列工業人形機械人，包括車廠、蘋果公司供應商鴻海等。隨着DeepSeek出現，公司正驗證該技術在人形機械人應用場景的有效性，且看能否強化產品。
第四範式 趁市旺配股籌14億
第四範式(06682)股價自2023年上市以來股價一直浮浮沉沉，上市價為55.6元，其後一度升至115元，總結去年股價升1.49%，上周五收報55.7元，意味距離高位仍「潛水」51.56%。
先知AI平台收入大增
提供AI解決方案平台的第四範式，去年首3季營收32.18億元人民幣，按年增長26.1%；毛利13.5億元人民幣，按年增長12.5%；毛利率為42%。
第四範式稱，期內核心的先知AI平台業務顯著增長，收入21.71億元人民幣，按年增長50.2%。去年首3季，第四範式客戶服務深度和用戶忠誠度不斷提升，繼續深耕交通運輸、能源電力、金融、運營商等重點行業，期間企業總用戶224個，標桿用戶群體平均營收貢獻為1,487萬元人民幣。
隨着AI熱潮興起，第四範式在資本市場「吸金」。該企今年2月7日公布，配售最多2,792萬股H股，配售價每股50.2元，較對上一日收市價折讓11.62%，集資淨額13.94億元，將用於核心產品研發、業務拓展、併購機會及企業一般用途。
胡潤中國AI企業50強排名中，北京以20家上榜企業領先，其中包括第四範式，亦獲高盛評為20隻受惠DeepSeek港股之一。
越疆 憧憬納入港股通吸北水
越疆(02432)是本港第3家18C特專科技公司，其招股書披露，越疆科技2021至2023年的收入分別為1.74億元（人民幣‧下同）、2.41億元和2.87億元，兩年複合增長率達28.3%。
市佔13% 3年半累蝕逾2.5億
2024年上半年，公司營業收入1.21億元，按年增加9.6%。不過，雖然營收看似穩定增長，但3年半累計虧損超過2.5億元，越疆科技的獲利困境始終揮之不去。
越疆科技主要從事協作機械人的設計、開發、製造及商業化。據灼識諮詢報告，按2023年出貨量計，越疆科技在全球協作機械人行業中排名前二，全球市場份額為13%。截至目前，越疆科技推出了4個系列共27款協作機械人型號，滿足製造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。公司在全球出售逾5.3萬個協作機械人。
此外，越疆X-Trainer AI機械人操作平台利用高質量遙操作收集任務數據通過神經網絡訓練，實現類似自動駕駛的視覺端到端自主運行，其端到端響應速度高達24Hz，僅需兩小時訓練時間，實現複雜任務的自主執行，相比傳統方式少70%時間。
宜留意，恒生綜合指數將於2月21日進行新一輪檢討，結果3月10日生效，港股通也將對應調整，而中信証券估計，將有23隻標的進入港股通，其中包括越疆，一旦成真，有望迎來北水追捧。
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