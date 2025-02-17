發掘AI概念股明日之「升」

AI變現持續發力 摩根士丹利的研究報告指，在AI帶動訂閱收入增長及營運槓桿改善的推動下，美圖去年盈利進一步大增。撇除沽售加密貨幣的一次性收益，美圖早前預計去年經調整淨利潤按年升52至60%，以中間值5.75億元人民幣計，亦高於大摩預測及公司指引。大摩相信，在DeepSeek的帶動下，較低的AI模型推理成本應可進一步改善美圖的訂閱收入毛利率。該行分別上調美圖2024年、2025年及2026年經調整淨利潤預測5%、8.7%及9%。

該行又稱，美圖受惠於海外擴張，尤其是於去年底推出的X-Design，料將於2026至2029年間實現19%的經調整淨利潤複合年增長率。受惠AI變現持續發力，該行上調美圖目標價至5.4元，維持「增持」評級。

今年2月11日，集團宣布「知乎直答」接入「滿血版」DeepSeek-R1模型，又指直答還同步上線知識庫功能，集合本地文件上傳、網頁收藏、RSS訂閱、知乎收藏夾等模塊，用戶可使用DS模型，對論文、文檔、網頁、知乎問答等特有內容進行訊息提取、分析和分享，便於構建和管理屬於用戶的個人知識庫。

至於在2023年4月發布的「知海圖AI」大模型，發展進度則尚未明朗。

季度經調整虧損縮94% 知乎自2022年上市以來，股價不見一大截。該企上市價為32.06元，但截至上周五僅收報12.68元，股價蒸發60.44%。去年截至去年9月底止第三季業績，經調整淨虧損1,305.8萬元人民幣，按年大減94.2%。

年底量產人形機械人 惟優必選其後又收回減持決定，指執行董事熊友軍、執行董事王琳、個人股東趙國羣承諾，今年1月5日起12個月內不會出售其直接持有的優必選股份。上述消息令優必選股價「來回地獄又折返人間」，去年底曾見44.7元的歷史新低，之後才反覆回升到70至80元區域。本月更宣布執董與高管在未來12個月內擬斥不超過5,000萬元人民幣增持H股。另MSCI宣布將優必選納入MSCI全球小型股指數，2月28日生效。

管理層曾指，計劃年底前量產人形機械人，將向客戶及合作夥伴交付約500至1,000部Walker S系列工業人形機械人，包括車廠、蘋果公司供應商鴻海等。隨着DeepSeek出現，公司正驗證該技術在人形機械人應用場景的有效性，且看能否強化產品。

先知AI平台收入大增 提供AI解決方案平台的第四範式，去年首3季營收32.18億元人民幣，按年增長26.1%；毛利13.5億元人民幣，按年增長12.5%；毛利率為42%。

第四範式稱，期內核心的先知AI平台業務顯著增長，收入21.71億元人民幣，按年增長50.2%。去年首3季，第四範式客戶服務深度和用戶忠誠度不斷提升，繼續深耕交通運輸、能源電力、金融、運營商等重點行業，期間企業總用戶224個，標桿用戶群體平均營收貢獻為1,487萬元人民幣。

隨着AI熱潮興起，第四範式在資本市場「吸金」。該企今年2月7日公布，配售最多2,792萬股H股，配售價每股50.2元，較對上一日收市價折讓11.62%，集資淨額13.94億元，將用於核心產品研發、業務拓展、併購機會及企業一般用途。

胡潤中國AI企業50強排名中，北京以20家上榜企業領先，其中包括第四範式，亦獲高盛評為20隻受惠DeepSeek港股之一。

市佔13% 3年半累蝕逾2.5億 2024年上半年，公司營業收入1.21億元，按年增加9.6%。不過，雖然營收看似穩定增長，但3年半累計虧損超過2.5億元，越疆科技的獲利困境始終揮之不去。

越疆科技主要從事協作機械人的設計、開發、製造及商業化。據灼識諮詢報告，按2023年出貨量計，越疆科技在全球協作機械人行業中排名前二，全球市場份額為13%。截至目前，越疆科技推出了4個系列共27款協作機械人型號，滿足製造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。公司在全球出售逾5.3萬個協作機械人。

此外，越疆X-Trainer AI機械人操作平台利用高質量遙操作收集任務數據通過神經網絡訓練，實現類似自動駕駛的視覺端到端自主運行，其端到端響應速度高達24Hz，僅需兩小時訓練時間，實現複雜任務的自主執行，相比傳統方式少70%時間。

宜留意，恒生綜合指數將於2月21日進行新一輪檢討，結果3月10日生效，港股通也將對應調整，而中信証券估計，將有23隻標的進入港股通，其中包括越疆，一旦成真，有望迎來北水追捧。

優必選將交付約五百至一千部Walker S工業人形機械人。 越疆2023年出貨量在全球協作機械人行業中排名前二。 知乎宣布「知乎直答」接入DeepSeek-R1模型。 第四範式集資所得將用於核心產品研發、業務拓展等。