宏利首3季離岸APE增72%

宏利香港及澳門首席業務總監麥文傑表示，去年首3季源自離岸的新做業務首年標準保費（APE）按年增長72%，好過市場同期的輕微下調0.4%，又相信隨着一簽多行等政策的恢復，便利內地訪客來港，以政策的恢復與擴展。他指，將透過高才通等計劃吸納人才，目標今年代理人團隊錄雙位數的增幅，支持業務發展。

他透露，未來兩年將斥資一億元發展提升代理人業務效率的數碼化項目，包括為代理人提供一體化電子作業平台，提供即時業績追蹤、簡化培訓，並幫助代理人招募下綫，以及強化代理人以數碼方式協助現有客戶處理保單管理，提升服務水平。

70%高淨值人士保險納資產 宏利日前進行一項針對大中華地區高淨值人士財務規劃的調查，發現70%的高淨值人士已將保險納入其資產配置，其中30%會將資產組合的11%或更多配置於保險產品；結果反映保險產品在高淨值人士財務規劃策略中所發揮的作用。

報告顯示，人壽保險是高淨值人士最常持有的保險產品，近78%的受訪者持有人壽保單，其次為醫療保單（76%）及儲蓄保單（60%）。57%受訪者表示，期望借助保險將財富更順利地傳承給下一代。

此外，關於排列資產繼承時最希望實現的效果，64%受訪者認同「保險能夠按理想方式將資產分配給繼承人，並避免糾紛」的觀點，並視為最期望實現的選項。所有受訪者中，67%認同保險指定受益人有助於減少財富分配時可能產生的糾紛。