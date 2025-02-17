耀才葉茂林倡財金官員換人救經濟

他認為，政府「個個躺平，少做少錯，但高人工，袋份人工唔想做」，建議引入更多擅長財經的賢才。另指減稅有助吸引外資流入、海外人才回流就業或創業，從而提振香港疲弱經濟，並令香港國際金融中心地位更穩固。

料恒指短期上望24000 他又指，中美爭拗不斷，尤其是特朗普重新上場，勢必加劇地緣政治局勢動盪，各行各業難捱。不過，中國政府會有反制美方措施出台，證券業將受惠，因股市「上上落落有得炒」，港股近月的日均成交額已錄升，相信「今年年尾食爆棚」。

另他預期，今年港股維持上落市，恒生指數在20,000至25,000點間上落，而今輪升浪未完，料短期上望23,000至24,000點。

估商舖寫字樓衰多兩年 行政總裁許繹彬補充，公司一直奉行「淡市播種，旺市收割」策略，受惠港股近日的「小陽春」，開戶人數增加3倍，由其他券商或銀行「轉倉」至耀才的資產增約4倍。同時強調，公司業務多元化，不止提供港股服務，還有美股、美股期貨等，有助投資者全天候在不同市場交易，並會因應市場變化，制訂新的推廣策略。

葉茂林亦為地產資深投資者，他提到，過去市場一直吹奏減息，吸引不少人因而入市，一旦美國掉頭加息，「過去幾個月買樓嗰啲都要變負資產」，籲住宅樓市「要睇定啲先」；商舖及寫字樓則最少「衰多一至兩年，甚至兩至3年」。