滙控周三放榜料聚焦重組細節

或派第4季股息34美仙 綜合多間券商預測，滙控列帳基準稅前利潤預期為316.77億美元，較2023年的303.48億美元上升約4.37%，並料派發第4季股息34美仙。財富管理等費用收入預期則由2024年的218.48億美元，逐步增至2026年的255.74億美元；不過，淨利息收益率（NIM）或持續向下，料去年將下跌14點子至1.52%，今年則低見1.46%。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，滙控過去數年十分着重控制成本，亦都到一定效果，最近亦傳出削減人手的消息，惟公司長遠發展在節流之外，仍要着重開源，將進一步觀望會否有新的業務策略。

大笨象股價放榜前重上80元水平，上周五收報84.5元，於2018年後新高附近徘徊。植耀輝稱，不會對其績後表現看得太淡，但整個金融板塊近期轉強，要觀察美國息口走勢對整個行業的影響，但暫時看不到會影響其表現「大走樣」的因素。