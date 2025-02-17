騰訊：微信搜尋器測試接入DeepSeek

騰訊表示，部分測試用戶，可在微信對話框頂部搜尋入口看到「AI搜尋」，點選進入後，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜尋體驗。若未顯示該入口，即此灰階測試暫未覆蓋到該用戶帳號，可耐心等待後續開放。

另一方面，字節跳動首席執行官梁汝波在內部會議上提到，DeepSeek-R1創新元素的長鏈思考模式非首創，OpenAI去年9月已發布長鏈思考模型，當時集團已意識到技術發生大改變，但跟進速度不足，如果當時及時關注到，有機會更早實現。

他指，今年重點目標包括追求「智能」上限、探索新的交互和加強規模效應，例如更可穿戴、更便攜的產品，去年上架的Ola Friend耳機只是初步嘗試。

專家憂大市回調 籲鎖定利潤 展望後市，耀才證券研究部總監植耀輝表示，將持續關注北水動態，以及會否有更多內地AI行業發展的利好消息，而恒生指數能否企穩250月線（現於21,750點）是關鍵，若果能夠企穩始意味大市有望真正轉勢，便有機會挑戰去年高位23,200點水平。

至於港股未來能走多遠，他認為，「升市莫估頂」，只要「Story（故事）」或主題仍在，相關炒作仍有望持續，惟提醒一旦形勢出現逆轉，包括北水沽貨，投資者要理性行事，適當減倉。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城預期，恒指今周能觸及23,000點機會大，問題在於能否延續第6星期升勢。港股已踏入企業業績公布期，市場發現企業表現未如預期，隨時可以此作為回調藉口，籲投資者宜作好隨時趁高鎖定利潤的心理準備。