華股市經濟靠再放水撐

RBC：倘美徵60%關稅 內地GDP兩年後失1.6個百分點 美國總統特朗普上台後不久便逐步兌現競選承諾，開始推動新一輪貿易戰。不過，市場似乎對這些貿易戰消息免疫，中港股市甚至在近期明顯反彈。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理高級投資策略師段乃榕表示，若美國最終將對華關稅提高至特朗普競選時提到的60%，兩年後將對中國國內生產總值（GDP）構成1.6個百分點的衝擊，惟大部分負面影響都可以用額外財政刺激去抵銷。她亦繼續看好中國股市，目前仍然繼續予「超配」評級。

DeepSeek橫空出世令一眾華爾街投行爭相出報告唱好中資股，但法國東方匯理資產管理卻基於貿易戰的不確定性，維持中資股的「中性」評級。

足以彌補潛在出口損失 然而，段乃榕接受本報專訪時指出，海關總署數據顯示，去年中國對美國的商品出口約為5,246.56億美元（約3.73萬億元人民幣）。從數字上來看，去年底內地推出的6萬億元人民幣刺激經濟方案，規模很大程度上足以彌補潛在出口損失。市場亦普遍預計，今年內地將繼續推動更多刺激政策，例如減息、降準、發行超長期特別國債等。

她解釋，除了看數字外，真正的關鍵在於「關稅會否影響到企業長期行為」。「最擔心的一點是，如果美國對全球徵收關稅，那麼（中國企業）產業鏈轉移恐怕不會有太大作用，會否令企業減少對生產方面的投資？」

潘功勝︰通脹內需能改善 所幸的是，從近年數據所見，工業企業投資與關稅之間的關聯度並不明顯。她認為，這是由於中國政府大力推動高端製造業發展，銀行對製造業公司的貸款放寬，令企業可以正常投資，「可見政策確實足以改變企業行為，乃至減輕關稅的影響。」

對於接下來中國政府的政策預測，她直言︰「如果房地產市場不穩定，任何促進內需的政策都難以奏效。」財政刺激措施的構成亦會對政策效果有重大影響，在她看來，針對房地產以及刺激消息的措施雙管齊下成效最為顯著。RBC目前對今年中國經濟增長預測為4.3%。

中國人民銀行行長潘功勝昨稱，中國經濟仍穩健，地方債和房地產的風險經已下降，將採取積極的貨幣和財政政策，通脹和內需能夠改善，並強調人行會保持人民幣匯率基本穩定，這在全球金融及經濟穩定扮演重要角色。他又說，貿易保議主義升溫、地緣政治緊張及全球經濟分裂的風險下，中國會堅持開放，提倡自由貿易和公平競爭。

互聯網高息中特估看俏 早在去年下旬，RBC財富管理已將包括香港在內的中國股市評級上調至「超配」，原因是看好國策支持對股市的提振。段乃榕稱︰「超配中國股票的理由都是老生常談，包括估值仍處於相對低位，憧憬政策利好支持。」

她建議，選股以質素為先，要有穩健的現金流和健康的資產負債表，可繼續持有盈利持續改善的互聯網公司、高息股，以及「中特估」等概念股亦可受惠人行放水。

不過，考慮到貿易戰的不確定性，段乃榕也看好印度股市，原因是該國內需主導，受關稅影響較少，且過去數年宏觀環境明顯改善，包括外匯儲備增加、企業負債降至20年最低。同時亦看好黃金，因自俄烏戰爭爆發，各國央行持續買入黃金以實現儲備多元化，這一趨勢有望持續。

除中資股外，段乃榕也看好印度股市。 美資大戶上季持股量變動 基金中印股票持倉變化