券商點股：高息舊經濟股趁低吸納
在資金流入推動下，港股出現進一步上衝的走勢，人工智能（AI）相關題材股依然是領漲的主力，但在短期累升幅度已大的情況下，相信對於一些潛在的利好因素已有一定反映，估計港股在急升一波後，整固行情將有隨之而來的機會。
事實上，AI發展離不開傳統產業，AI更多是給予傳統產業賦能，實現升級改造以及創造出新價值，而AI的發展也是未來趨勢，也是新舊經濟轉換階段的關鍵要素。
中海油上望22元
中國海洋石油(00883)股價近期出現盤整，未有跟隨大市上升，一方面可能是因為市場都聚焦在AI相關股身上，另一方面，已持續3年的俄烏戰爭有望停火，國際油價近日出現回調，估計都是目前影響中海油股價的因素，但是建議可以關注趁低吸納的機會。
以紐約期油來看，雖然近日有所回落，並在每桶70美元水平上落，但相信在過去3年低位的65美元會有強大支持。另外，中海油在去年9月中完成除息後，股價進入反覆盤整階段是可以理解的，因為市場在等候下一輪派息的到來。
根據過往紀錄，中海油全年業績將於3月下旬公布，同時也會宣布派息金額，因此，現時趁低部署來準備收息，相信是一個可以考慮的好時機。建議可於18元水平買入，向上阻力位看22元，止蝕可定在支持位16元。
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