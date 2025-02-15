大行觀點：美通脹升溫料短期不減息

美國日前公布不同的經濟數據，加上聯儲局透露政策方向，故對固定收益市場的影響分享觀點。

美國通脹方面，最新公布的1月數據高企，撇除食品及能源後的核心消費物價指數（CPI）按月升0.4%，按年升3.3%。雖然表面數字令人憂慮，且市場正尋求減息的信號，但近年推動通脹走高的主要因素——業主等值租金（Owners' equivalent rent）已趨穩定，同時，1月數據或存在季節性因素。投資者將密切關注聯儲局3月的經濟預測摘要及新「點陣圖」，以分析令人憂慮的1月份通脹數據。

目前，美國經濟增長超過2%，失業率為4%，核心個人消費支出通脹率在聯儲局的目標範圍內（當前為2.81%），美國經濟呈現「金髮女孩」狀態（即經濟發展恰到好處）。

為維持這種狀態，貨幣政策應設定在央行的「中性」利率水平。在當今全球化程度降低的環境下，中性聯邦基金利率可能為3.75厘或更高。可以預期，聯儲局將在2025年上半年維持按兵不動，但今年底前可能會減息兩次，每次0.25厘。

或與新興市場幣策分化 然而，雖然美國經濟近期仍然穩健，但增長速度正在放緩。即使美國消費者狀況仍然向好，但關於資本支出及財政支出潛在變化程度的疑慮開始浮現。這種轉變的規模或難以順利過渡。

美國10年期國債收益率方面，目前似乎在4.4至4.8厘的區間內波動。未來通脹走勢將與國債供應一同考驗這個區間。目前，美國主要通過發行國庫券為政府赤字融資。如果華府債務上限問題得到解決，在外國投資者對該資產類別興趣減少的情況下，更多的國債供應亦或將考驗該區間。

貨幣政策差異方面，聯儲局料將維持政策不變，而歐洲央行或將在未來數月大幅減息。另外，許多新興市場央行在制訂貨幣政策時需要考慮匯率波動的問題。基於這個原因，以及當前全球化趨勢逐漸減弱，許多新興市場央行的政策步伐或將與聯儲局日益不同。

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