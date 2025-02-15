股市估市：港股滿載樂觀情緒響警號

美國日前公布了高於市場預期的通脹數據，拖累當日美股指數一度急跌逾1%，商品價格也顯著下跌，但在盤中交易時段，所有資產彷彿像消化消息一樣，全數反彈，並且升穿公布數據前的水平。

然而，市場對美國市場的表現或許過於樂觀。美國總統特朗普與他的關稅方案，都是在他1月底上任後才推出，目前的通脹數據未能反映他上任後，以及關稅為美國物價帶來的影響。此外，有一個「灰犀牛」事件仍未反映，美國聯儲局因為通脹加速迫不得已「考慮」加息。大家留意是「考慮」，而不是落實上調，因為股市往往走於消息公布之前，單單是市場「擔憂」美國加息，已經可以為美股帶來波動，故未來數月的通脹數據將變得更為重要。

科技股是否位高勢危，還是升浪的中途？相信這是大家關心的重點，而憑着對香港股市這個「老朋友」的多年認識，恒生科技指數可能面臨短線調整的可能。

當然，無法判斷一個大跌僅僅是一個調整，還是像10月這樣直接向升浪「告別」，但先離場觀望，待指數回試10天甚至20天移動平均線的支持後才作新的部署，應該不會太吃虧，若果投資者操作夠「眼明手快」，適量的做淡部署是合理的選擇，但要做好止盈止損的準備，絕不與市場趨勢「賭氣」。

關注板塊輪動機會 但讀者要留意，出現調整不等於全部股票一起下挫。港股近日成交明顯增加，短時間內資金仍然會尋找機會，追尋落後板塊。除了指數成分股可能面臨較大的調整壓力外，不少股份可能受惠資金輪動。隨着內地重磅會議臨近，倘趁大市出現調整，宜關注相關概念股。目前內地關注內需，更多刺激政策正在醞釀出台，內需概念股短期內可能受到資金提前追捧。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）