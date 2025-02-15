元朗地擬增至建3571伙

上述申請地點位於元朗和生圍，鄰近加州花園及青山公路──米埔和新田公路，地盤面積逾223.25萬方呎，擬議將地皮的地積比率由0.4倍，增至1.3倍，物業高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫。

項目最新建議總樓面逾290.25萬方呎，當中住用樓面面積增至逾286.16萬方呎，單位平均面積約802方呎，非住用樓面約40,904方呎，包括安老院設施，項目將分為6期發展，料2031年全部落成。該發展將興建128幢3層高洋房及47幢6至10層高住宅大廈等。該項目於2024年初曾獲批建789幢洋房，涉及樓面逾89.3萬方呎。

南區商場申3層改酒店 另外，港島南區淺水灣道28號商場物業The Pulse業主向城市規劃委員會遞交申請，擬議將物業3層改建為酒店，提供96個房間；改裝後該項目總樓面減少約9.4%，零售餐廳樓面面積大減約57.5%。項目地盤面積約45,533方呎，最新方案擬將地庫一層、地下高層及一樓改建成酒店，涉及樓面約70,936方呎，地下低層及部分地庫一層作商店及餐廳用途，涉及樓面共約62,874方呎。新方案項目總樓面逾13.38萬方呎。