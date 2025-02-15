元朗地擬增至建3571伙
元朗加州花園以北一幅土地向城市規劃委員會申請大幅增加發展密度，以發展175幢分層住宅及洋房物業，涉及單位多達3,571伙，單位量較之前獲批方案顯著增約3.5倍，項目整體發展樓面較之前多出約2.3倍。據了解，該項目原由中國恒大(03333)持有，其後被接管，並由基金買入。
上述申請地點位於元朗和生圍，鄰近加州花園及青山公路──米埔和新田公路，地盤面積逾223.25萬方呎，擬議將地皮的地積比率由0.4倍，增至1.3倍，物業高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫。
項目最新建議總樓面逾290.25萬方呎，當中住用樓面面積增至逾286.16萬方呎，單位平均面積約802方呎，非住用樓面約40,904方呎，包括安老院設施，項目將分為6期發展，料2031年全部落成。該發展將興建128幢3層高洋房及47幢6至10層高住宅大廈等。該項目於2024年初曾獲批建789幢洋房，涉及樓面逾89.3萬方呎。
南區商場申3層改酒店
另外，港島南區淺水灣道28號商場物業The Pulse業主向城市規劃委員會遞交申請，擬議將物業3層改建為酒店，提供96個房間；改裝後該項目總樓面減少約9.4%，零售餐廳樓面面積大減約57.5%。項目地盤面積約45,533方呎，最新方案擬將地庫一層、地下高層及一樓改建成酒店，涉及樓面約70,936方呎，地下低層及部分地庫一層作商店及餐廳用途，涉及樓面共約62,874方呎。新方案項目總樓面逾13.38萬方呎。
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