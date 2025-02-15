二手市況：藍籌盤交投增10% 六成呎價按月跌

10大屋苑2月上半月交投表現

二手樓價持續回落，帶動交投稍為回升。綜合市場資料，2月上半月10大屋苑平均實用呎價佔六成按月下挫，其中以茶果嶺麗港城跌幅約9.3%最顯著，惟同期成交量急增約3倍。本月10個項目暫錄約62宗買賣，按月增加約10.7%。

麗港城兩房7年蝕114萬 中原洪金興表示，麗港城2月上半月錄得約4宗成交，已追平上月全月，平均呎價約10,633元，其中14座高層B室兩房戶，實用面積約517方呎，議價後獲用家以574萬元承接，呎價約11,103元，原業主持貨約7年，帳面蝕114萬元，貶值約16.6%。

紅磡黃埔花園本月暫錄約3宗買賣，平均呎價約11,185元，按月分別跌約50%及約4.2%。細價盤沙田第一城錄約10宗，按月大增約1.5倍，平均呎價跌約3%至約11,817元。

美聯黃錦瀚稱，屋苑交投已屬上月全月水平，近日投資客增多，物色300萬至400萬元收租盤，帶動交投步伐。

美孚呎售$8771低市價8% 將軍澳新都城都有收租客入市。該行林健偉稱，項目2期8座中高層D室，實用面積約441方呎，放盤約5日，減價30萬元，區內投資客以620萬元買入，呎價約14,059元。據了解，屋苑本月暫錄約5宗買賣，按月升約25%。

荔枝角美孚新邨本月暫錄約12宗買賣最旺，惟屋苑再錄低價成交。香港置業謝啟源指，項目6期恆柏道2號中層C室三房戶，實用面積約716方呎，叫價680萬元，放盤約半年，終以628萬元沽出，呎價約8,771元，低市價約8%。

事實上，撤辣後業主加快蝕賣單位，樓價因而受壓。中原麥偉成表示，粉嶺牽晴間11座中層D室兩房戶，減價30萬元，獲內地專才以420萬元購入，方便子女上學，呎價約10,909元，約兩年帳蝕48萬元或約10.3%。該行許永生指，長沙灣泓景臺2座低層H室，以670萬元售出，兩年多帳蝕25萬元。

迷你單位樓價跌勢更勁。消息透露，西營盤翰林峰5座一個實用面積約215方呎迷你單位，成交價530萬元，呎價約24,651元，近8年帳面跌價約21%。另外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周回升約0.09%至138.47點，仍處於逾8年低位。