新盤趁旺頻密出擊
Belgravia Place II擬下周開價 皇都收逾7800票
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，Belgravia Place II提供248伙，主打兩房及三房間隔，佔比例約七成。他又透露最大頂層單位實用面積約800方呎，連約500方呎平台。
他續稱，今期位處單邊，景觀及條件將較第1期為好，計劃下周上載樓書及公布首張價單，有機會於本月內發售。至於項目第1期已累沽471伙，平均呎價約1.69萬元，套現約25億元。
滙都II兩日連沽10伙
此外，新界西北樓盤有穩定承接，泛海集團(00129)執行董事關堡林表示，旗下元朗洪水橋滙都II過去兩天連錄10宗成交，其中兩伙於昨日易手，包括5座9樓B06室，實用面積434方呎，兩房間隔，以487.43萬元成交，呎價約11,231元。集團計劃全數推出滙都II尚餘單位，或考慮短期內推出新價單。
至於路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山連日錄得承接，昨沽出5座16樓H室，為實用面積396方呎一房戶，成交價約433萬元，呎價約10,934元。據悉買家為新婚夫妻，選擇情人節入市自用。
新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，旗下北角皇都今日首度發售168伙價單單位。項目昨截票錄逾45倍超額認購，而招標單位昨再錄大手成交，有買家斥近1.1億元連購兩伙，包括35樓A1室特色天台大宅，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，連3個車位以7,762.2萬元售出，呎價約51,000元，呎價為今年港島新盤最高。
建灝地產赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨招標售出第6座地下B單位花園特色大宅，實用面積1,097方呎套三房戶，連車位售3,159.5萬元，呎價約28,801元。
朗天峰首日已超購十倍
至於嘉里建設的元朗朗天峰昨開始接受認購登記，截至昨晚已錄逾1,320張入票，以首張價單120個單位計，已大幅超額認購約10倍。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，視乎反應或短期加推，最快下周發售。
該公司銷售及市場策劃總監王維榮表示，示範單位昨首度開放已有逾3,000參觀人次。由開售日起至2月28日，經美聯選購該盤的首5名買家可獲贈家具套餐優惠，總值逾20萬元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：