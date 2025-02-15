新盤趁旺頻密出擊

Belgravia Place II預計關鍵日期為2026年8月底。圖為林達民。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，Belgravia Place II提供248伙，主打兩房及三房間隔，佔比例約七成。他又透露最大頂層單位實用面積約800方呎，連約500方呎平台。

他續稱，今期位處單邊，景觀及條件將較第1期為好，計劃下周上載樓書及公布首張價單，有機會於本月內發售。至於項目第1期已累沽471伙，平均呎價約1.69萬元，套現約25億元。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，旗下北角皇都今日首度發售168伙價單單位。項目昨截票錄逾45倍超額認購，而招標單位昨再錄大手成交，有買家斥近1.1億元連購兩伙，包括35樓A1室特色天台大宅，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，連3個車位以7,762.2萬元售出，呎價約51,000元，呎價為今年港島新盤最高。

建灝地產赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨招標售出第6座地下B單位花園特色大宅，實用面積1,097方呎套三房戶，連車位售3,159.5萬元，呎價約28,801元。

朗天峰首日已超購十倍 至於嘉里建設的元朗朗天峰昨開始接受認購登記，截至昨晚已錄逾1,320張入票，以首張價單120個單位計，已大幅超額認購約10倍。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，視乎反應或短期加推，最快下周發售。

該公司銷售及市場策劃總監王維榮表示，示範單位昨首度開放已有逾3,000參觀人次。由開售日起至2月28日，經美聯選購該盤的首5名買家可獲贈家具套餐優惠，總值逾20萬元。