簡訊一覽
●譚仔國際(02217)公布，截至去年底止9個月收益21.25億元，按年升2.61%；除稅後溢利為5,900萬元，按年跌45.37%。
●半島酒店母企大酒店(00045)預期，去年蝕9億元，較2023年度賺1.46億元轉盈為虧。
●中國民航信息(00696)預期，去年賺不低於20.5億元人民幣，按年增幅不低於41.4%。
●東方證券(03958)去年實現淨利潤33.51億元人民幣，按年增21.68%。
●創維集團(00751)預期，去年度溢利將按年下跌約35%。
●中核國際(02302)預計，去年將錄得純利不少於約1.9億元，較2023年賺約1.06億元有所增長。
●金地商置(00535)預計，去年虧損介乎約42億至48億元（人民幣‧下同），較2023年錄溢利約3.43億元轉盈為虧。
●陽光100中國(02608)公布，獲執董、主席兼行政總裁易小迪、執董范小冲及非執董范曉華通知，因融資保證金出現違約，彼等被視為於禁賣期內在公開市場以強制出售方式出售樂昇控股持有的201.5萬股公司股份，約佔已發行股本0.08%。
●金朝陽(00878)昨午中途停牌，以待刊發有關內幕消息及根據香港公司收購、合併及股份回購守則而作出之公布，停牌前報5.5元，升3.97%，成交92.17萬元。
●金管局公布，1月份外匯基金的境外資產增加81億元，至34,865億元；貨幣基礎為19,950億元；對香港私營部門的債權總額為3,540億元；對外負債總額為239億元。
●中國信通院數據顯示，去年12月內地市場手機出貨3,452.8萬部，按年增22.1%；去年全年出貨量3.14億部，按年增8.7%。
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