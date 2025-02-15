星去年經濟增4.4%

東南亞主要國家近期經濟向好。其中新加坡政府公布，去年第4季國內生產總值（GDP）按年增長5%，高於上月公布的初值4.3%；經季節調整後按季增長0.5%，同樣高於初值，但低於第三季調整後的3%。總結去年，星洲經濟增長4.4%，顯著高於2023年1.8%的增速，也勝於貿工部今年1月預期的4%，以及市場預期的3.5%。

根據官方解釋，去年的增長主要得益於批發貿易、金融保險和製造業。特別是由於全球電子產品周期回暖，相關板塊實現強勁增長。貿工部維持預測今年經濟增長1至3%，指全球經濟不確定性仍然較大，風險偏向下行，外部需求前景基本維持不變。

馬來西亞全年GDP漲5.1% 其鄰國馬來西亞去年第四季GDP終值為增長5%，低於初值的5.4%，但勝市場預測的4.8%。官方認為，強勁的國內投資活動主要受惠於新項目和現有項目持續落實，為經濟注入動能；全年經濟表現亦符合官方預期，突破5%，達5.1%。

澳新銀行（ANZ）分析師表示，上季大馬GDP得益於淨出口的貢獻較大，主因同期進口增長放緩顯著。GDP數據也顯示資本支出周期可能正在達到頂峰。展望今年經濟增長的重擔將主要落在家庭消費上，強勁的勞動力市場和政府的支持政策應能確保其穩定。

南韓方面，經季節調整後的失業率在1月下降至2.9%，低於去年12月的3年來高位3.7%，顯示繼去年底短暫戒嚴造成的干擾後，勞動市場正在復甦。

Yen價揚 日股周升近1% 日本股市方面，日經平均指數昨日收市報39,149點，跌312點，跌幅0.79%，總結全周，日經指數累計升近1%。分析員認為，由於美國關稅政策不穩定，加上日圓匯價回升對出口不利，於是投資者昨日選擇先行獲利，拖低股市表現。日圓兌每美元昨日升破153關口，曾報152.53；每百日圓兌港元曾報5.1032。