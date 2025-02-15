愛馬仕去年賺374億 看好收入再升

以Birkin手袋聞名於世的「包包」公司愛馬仕（Hermès）去年業績表現強勁，顯示經濟雖然不穩定，但無礙國際間的高端消費。該企公布全年營收達151.7億歐元，多於市場預期的14.94億歐元，按年升12.9%，按固定匯率計算增長約15%；純利46.03億歐元（約374.99億港元），較2023年多6.77%。

去年第四季該企營收亦達39.62億歐元，按年增長17.7%，勝市場預期的36.9億歐元。執行主席Axel Dumas在業績報告內表示，在動盪的宏觀經濟環境下，客戶的忠誠度是維持銷售增長的關鍵；他並對新一年充滿信心，預料收入會繼續增長。

集團所有主要營業地區都見增長，東京銀座去年6月開新店後，帶動日本銷售升23%。亞洲區（除日本外）升7%，雖然去年第四季大中華區的店舖人流稍降，但單季銷售仍升9%。歐美地區則見表現平穩，去年美洲銷售按年升15%，歐洲（除法國外）更升19%，法國升13%。

歐GDP恢復增長 俄續凍息 另一方面，歐元區昨日公布去年第四季國內生產總值（GDP）修正值，與初值一樣年率持平於升0.9%；按季修正後升幅為0.1%，相較前值無升幅，恢復增長。

俄羅斯中央銀行昨日議息後維持利率不變，為連續兩次凍息，主因經濟增長快過預期。目前基準利率21厘，是俄國2022年入侵烏克蘭以來最高位。不過，俄央行警告，如果物價上漲趨勢不消退，當局可能很快就會提高借貸成本。

貿易戰影響方面，美國總統特朗普早前宣布對華取消小額包裹關稅豁免，雖然暫緩執行，但來自中國跨境電商在美國的生意已遭受打擊。據報，近年利用這一豁免而在美國市場快速擴大版圖的Temu及SHEIN，銷售額在不到一周內持續下滑。據統計，自2月5日起，SHEIN美國銷售額連續5天下跌16至41%，拼多多旗下的Temu則大挫32%，這或令到SHEIN可能需要延遲在倫敦的上市計劃。