巴西表明不推金磚國貨幣

特朗普上月底在社交媒體發文，警告金磚國家不要創造新的「金磚國家貨幣」去取代美元，否則將會對他們加徵100%關稅。外媒引述消息指，巴西總統盧拉等人曾在金磚國家峰會上探討推出共同貨幣取代美元，但想法一直未有進入技術討論階段。巴西早前已建立當地貨幣支付系統（SML），直接與阿根廷等南美國家達成協議，容許透過外貿直接以巴西貨幣進行結算。

一直有消息指，金磚國家考慮推出貨幣或跨境結算以消除美元的影響力，但自特朗普表明不要「玩弄美元」後，多個國家均表態未有取代美元的計劃。除了巴西，今年初正式加入金磚國家的印尼，其政府發言人就表示，金磚國家成立初期，甚至在印尼加入前，就曾討論去美元化的議題，但僅是一個計劃，是金磚國家可能合作的一種方式，並未具體實行，強調：「當印尼加入金磚國家時，它明確表示對去美元化不感興趣。」印尼加入金磚國家是為了促進「南南合作」（South-South Cooperation），並確保發展中國家的聲音和期待，在全球決策過程中獲得傾聽。