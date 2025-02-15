美1月零售遠遜預期 道指低開

全球上月正式踏入特朗普2.0年代，市場注視以消費推動的美國經濟是否已屆強弩之末。1月份當地零售銷售按月倒跌0.9%，遠遜預期，但按年仍升4.2%，撇除汽車及汽油後亦按月倒跌0.5%，為9個月首跌。同月工業生產按月升0.5%，勝預期，相當於按年升2%，產能利用率為77.8%。

美股3大指數周五早段反覆，道指曾跌69點，報44,642點；標指曾升7點，報6,122點；以科技股為主的納指曾升38點，報19,983點。

港股的科技指數今年開局遠遠拋離納指，一大原因是英偉達（Nvidia）的估值受到愈來愈多的質疑。除了DeepSeek，另一個威脅是博通（Broadcom）的「專用集成電路（晶片）」（ASIC）可能侵蝕英偉達圖像處理器（GPU）的AI設備的份額。

英偉達上季入股文遠知行 另外，英偉達遞交季度持倉文件，披露上季新買入美國上市的中國自動駕駛公司文遠知行（WeRide），刺激該股早段曾飆1.46倍。

然而，摩根士丹利指ASIC難以撼動GPU的市場地位，市場對ASIC取代GPU的預期過高。該行解釋，ASIC於某些特定場景應用確實表現出色，問題是它很依賴特定客戶的訂製需求；ASIC開發成本較低，問題是其系統與軟件部署成本，隨時遠高過已可大規模商用的GPU，換句話說，用它來搞AI的總成本可能貴過用GPU，況且英偉達的CUDA生態系統已非常成熟。英偉達周五早段曾升1.62%，博通曾跌2.92%。

另一納指成分股、網絡安全公司Palo Alto Networks季績出爐後，股價曾跌6.49%，主要是公司4月底止本財季經調整每股盈利指引略為不及預期。然而，1月底止上財季經調整純利按年增長12.08%至5.65億美元，同時上調截至7月底止本財政年度的收入指引到91.4億至91.9億美元，以中間值計按年增長14.17%。

Arm傳挖角設計自家晶片 此外，市傳英國晶片指令專利公司Arm正從其客戶挖角，以推動設計自家晶片的計劃，預計是用於數據中心的中央處理器（CPU），交給台積電生產，不再只是為賺得盆滿缽滿的晶片公司「作嫁衣裳」；由於已獲Meta首肯入貨，擬今年夏季就把它推出，跟與其有官司糾紛的高通對撼，股價早段曾回落4.44%。